Gears of War 4: Ausblick auf die November-Karten Checkout und Drydock - 4Players.de

Im November werden mit Checkout und Drydock zwei aus den Vorgängern bekannte Multiplayer-Karten in Gears of War 4 eingeführt (Modi: Versus Multiplayer und Horde). Beide Karten sind für Season-Pass-Besitzer ab dem 1. November 2016 im Rahmen der "Developer Playlist" verfügbar. Am 8. November erhalten auch alle anderen Spieler Zugang zu den beiden Karten. The Coalition und Microsoft wollen Gears of War 4 fortan monatlich mit jeweils zwei neuen Karten versorgen.