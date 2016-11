Gears of War 4: "Run the Jewels"-DLC bringt Hip-Hop-Duo ins Spiel - 4Players.de

manu! schrieb am 02.11.2016 um 13:54 Uhr

Hab auch 100 Öre gezahlt...komme mir jetzt dann doch ein wenig verarscht vor.Ich habs allerdings aufm PC.

Das Beste am diesem DLC ist,die labern auch ingame noch so en richtigen Stuss.Das reisst einen so richtig raus ausm Gameflow.Es ist manchmal schon blöd wenn 5 gleiche Anyas aufm Platz rumrennen aber jetzt so 4 möchtegern Bone Thugs,die Nullinger mit der Story zu tun haben, machens echt schwer dem Spiel noch was abzugewinnen.