Gears of War 4: Drittes Update hat Strafen für Rage-Quitter eingeführt - 4Players.de

Microsoft und The Coalition haben das dritte Update für Gears of War 4 veröffentlicht, wie DSO Gaming meldet . Die Aktualisierung habe neben zwei neuen Maps (Blood Drive & Clocktower) sowie umfassenden Verbesserungen am Zuschauer-Modus auch Strafen für Rage-Quitter eingeführt. Demnach werden Spieler, die ein Core- oder Competitve-Match vorzeitig abbrechen, eine Zeit lang komplett aus jedem Matchmaking verbannt. Je früher und häufiger man Partien abbreche, desto länger sollen die Sperren ausfallen. Weitere Strafmaßnahmen seien bereits in Planung. Bei ungewollten Verbindungsabbrüchen solle man hingegen bis zu fünf Minuten Zeit haben, der Partie über eine neu hinzugefügte Rejoin-Option im Versus-Menü wieder beizutreten, sofern diese noch vorhanden sei. Die vollständigen Patchnotizen inkl. der zweiten Staffel an Season-Pass-Inhalten (siehe Grafik) findet man hier Letztes aktuelles Video: Multiplayer-Map Glory