Gears of War 4: Cross-Play zwischen Xbox-One- und PC-Spielern gestartet - 4Players.de

manu! schrieb am 30.01.2017 um 14:14 Uhr

Das Spiel ist super mit Maus und Tastatur spielbar.Im Horde Modus war immer sehr gut zu sehen wer Mauspad und wer M+T nutzt.Die PCler waren in der Regel wenn es der Einzige war im Punktebereich bei Horde immer um etwa 10 mal besser als andere.Welle 50 sah oft so aus Ich mit 300.000 Punkte der nächste irgendwo bei 60.000.Ist klar das Supporter nicht so hoch kommen in den Punkten,habe aber teilweise selbt gesuppt und hatte die höchste Punktzahl.Geschwindigkeit und genauigkeit ist nicht ansatzweise machbar mit Mauspad.Mein Bruder war öfter neben mir zum Zocken ,er auf Xbox und ich am PC.Gleiches Ergebnis.Musste auch er selbst zugeben,daß da nichts machbar ist im direkten Vergleich.

Wer CSGO oder vergleichbares spielt,kommt super zurecht wenn man sich die Steuerung richtig legt.Und ja, Mauspad hat nicht den Hauch einer Chance,zumindest in Horde.An den Turrets ist man einfach viel zu schnell im aimen als das Pad.

Wie es kompetitiv ausschaut mit Wallbounce und dem abgegnashere weiß ich nicht,kann mir da aber gut vorstellen das es da nicht so sehr auseiunader geht...isja quasi nur Tastensmashen und abdrücken.Imho langweilig.

Hab das Spiel auch seit 2 Monaten nicht mehr angefasst.Zu viele Baustellen.Der Entwickler ist mit das unsympathischste was ich jemals erlebt habe und der Umgang im Forum ist wirklich unterirdisch.Also die kommunikation mit der Comunity.

Greetz