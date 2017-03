Gears of War 4: Seasons werden im Mehrspielermodus eingeführt - 4Players.de

Microsoft und The Coalition planen, den Mehrspielermodus von Gears of War 4 um ein Season-Setup im Stil von Halo 5 zu ergänzen. Laut Gamespot soll sich eine Saison über mehrere Monate erstrecken, in denen Spieler sich in gesetzten Partien auf der Rangliste je nach Leistung nach oben oder unten bewegen.Am Ende der Saison werden die erreichten Ränge wieder zurückgesetzt und es geht von vorne los. Seine Skill-Bewertung kann man also erst dann wieder in Schwung bringen, wenn man an zukünftigen Matches der nächsten Saison teilnimmt. Für Aufstiege innerhalb des Rangsystems erhält man Belohnungen, darunter Waffen-Skins, die in die Stufen Bronze, Silber, Gold, Onyx und Diamant aufgeteilt sind.Die Entwickler erhoffen sich von der Umstellung, dass die Spielerfähigkeiten ( Skills ) durch dieses System besser erfasst und abgebildet werden.Darüber hinaus kündigt man an, in einem der zukünftigen Updates die Teambalance bei gewerteten Partien verbessern zu wollen, um für mehr Chancengleichheit auf den Schlachtfeldern zu sorgen.Letztes aktuelles Video: Multiplayer-Map Old Town