Gears of War 4: April-Update bringt Schokowaffen, Hasenjagd und mehr - 4Players.de

Es wird albern und österlich in der Welt von Gears of War 4 : Ein Oster-Update bringt laut Xbox.com fünf freischaltbare Schokoladen-Skins für die Waffen, Hasenköpfe für die Spieler im neuen Modus "Bunny Hunt" und einen COG-Character. Dazu kommen am 11. April Neuauflagen von zwei Karten aus Gears of War 3 (Hotel und Slab). Das Oster-Event startet am 14. April, nähere Infos zum Update folgen in der kommenden Woche. Unter anderem soll im April auch die Waffen-Balance neu abgestimmt werden: Der Gnasher z.B. bekommt eine kürzere Reichweite, der Hammerburst wird verbessert. Am 21. bzw. 28. April starten Horde- und Versus-Events.