Blackwake: Piratenspiel erreicht Early-Access-Gewässer - 4Players.de

Eigentlich sollte das 2014 angekündigte Piratenspiel Blackwake bereits Mitte letzten Jahres erscheinen. Doch das Team segelt seinem Zeitplan offenbar ziemlich hinterher, doch hat man es jetzt immerhin zum Early Access auf Steam gebracht . Zum Preis von 19,99 Euro (derzeit reduziert auf 17,99 Euro) darf man vorzeitig an Bord, um gemeinsam mit anderen Spielern ein Schiff zu kommandieren und sich Gefechte mit anderen Crews zu liefern. Laut offizieller Webseite dürfen sich bis zu 54 Spieler in den Mehrspieler-Gewässern tummeln. Neben dem Schlagabtausch der Schiffe geht es außerdem auch im Stil eines Ego-Shooters oder im Nahkampf zur Sache - und das dank eines zufallsbasierten Wetters bei Sonnenschein oder stürmischer See. Zudem verspricht das Team viele kostenlose Inhalts-Updates, distanziert sich von kostenpflichtigen Erweiterungen und will jede Menge Anpassungen an den Charakteren erlauben.Bisher fällt die Resonanz der Käufer auf Steam bei knapp 1400 Nutzer-Reviews sehr positiv aus. Microsoft und dessen Studio Rare verfolgen mit Sea of Thieves übrigens ein ganz ähnliches Konzept: Auch hier ist man als Crew gemeinsam auf einem Schiff unterwegs und muss sich mit Teamwork gegen anderen Mannschaften in Online-Gefechten behaupten.Letztes aktuelles Video: Alpha-Szenen