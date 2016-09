Auf dem PC ist Lastfight bereits seit Mai erhältlich . Morgen erscheint Piranakings Comic-Brawler auch auf PlayStation 4 und Xbox One. Das 3D-Kampfspiel basiert auf dem französischen Comic Last Man, der in Kürze auch als animierte Serie erscheinen soll. Der folgende Teaser-Trailer zeigt Eindrücke der schnellen Auseinandersetzungen.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer