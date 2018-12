Last Year: The Nightmare: Erscheint bald endlich für den PC; Konsolen-Release 2019 geplant - 4Players.de

Das aus einer Kickstarter-Kampagne entstandene Horror-Spiel Last Year: The Nightmare besitzt nicht nur beim Spielablauf eine asymmetrische Komponente: Auch beim Release-Termin hat sich Entwickler Elastic Games mittlerweile weit vom ursprünglichen Ziel 2016 entfernt. Laut einer aktuellen Pressemitteilung soll es am 18. Dezember 2018 im neuen Discord-Store erscheinen, und zwar für 29,99 Dollar.



Die Umsetzungen für nicht näher spezifizierte Konsolen sollen im kommenden Jahr folgen. Darum soll es gehen: Ähnlich wie in Evolve stehen sich in Last Year zwei Parteien gegenüber, die unterschiedlich groß und verschieden stark sind. Wie in einem klassischen Horrorfilm werden fünf Studenten von einem Killer verfolgt. Dessen Ziel ist das Ermorden aller Studenten, die ihrerseits entweder ein rettendes Fahrzeug erreichen oder ihren Verfolger töten müssen.



"Last Year: The Nightmare also brings together an all-star cast that crosses the full spectrum of AAA gaming. Gamers of all walks of life are sure to recognize the talented individuals behind the digital characters we have all come to love. The caliber of the voice work on display is sure to impress, drawing from a variety of genres and categories of games. Among the talent featured in the game are Melissa Hutchison (TellTale's The Walking Dead), Zeno Robinson (Metal Gear Survive), Michael Johnston (Teen Wolf), Erica Lindbeck (Spider-Man), Noshir Dalal (Red Dead Redemption 2), Elias Toufexis (Assassin's Creed Odyssey), Ray Chase (Final Fantasy XV) and Jon Olson (World of Warcraft)."