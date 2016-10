Overwatch: Zwei Helden, mehrere Karten und ein neuer Spielmodus in Entwicklung - 4Players.de

Jeff Kaplan (Game Director) hat sich in einem Community-Update über die nähere Zukunft von Overwatch geäußert. Kaplan spricht an, dass sie demnächst einige (drastische) Veränderungen an Symmetra vornehmen werden. Sie soll generell keine Heilerin werden, sich aber ausgewogener einsetzen lassen. Die Entwickler möchten nicht, dass sie nur zur Verteidigung des ersten Kontrollpunktes eingesetzt wird. Außerdem heißt es, dass sie an weiteren Helden und Karten arbeiten würde. Ein neuer Charakter sei schon "ziemlich weit", während ein weiterer (viel versprechender) Held erst noch im Prototyp-Stadium sei (Tendenz: Anfang 2017). Auch an einigen neuen Karten und Spielmodi wird gearbeitet. Während sich ungefähr vier Karten für einen neuen (nicht benannten) Spielmodus in einem sehr frühen Entwicklungszustand befinden würden, hat eine weitere Karte (für einen bisher bestehenden Spielmodi) bereits das grüne Licht erhalten und geht in Produktion.Letztes aktuelles Video: Developer Update Popular Community Topics