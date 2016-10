Overwatch: Saisonales Halloween-Horror-Event mit neuen kosmetischen Gegenständen und einem kooperativen Brawl gegen Zomnics gestartet - 4Players.de

Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC)

Blizzard hat das saisonale Halloween-Horror-Event in Overwatch offiziell angekündigt und gleich gestartet. Bis zum 1. November 2016 stehen Lootboxen bzw. Beutekürbisse mit mehr als 100 kosmetischen Halloween-Gegenständen (Spieler-Icons, Sprays, Siegerposen, Emotes, Highlight-Intros, Skins etc.) bereit. Die Inhalte jeder Halloween-Lootbox sind - wie gewohnt - zufällig, aber viele der Anpassungsoptionen können während des Events in der Heldengalerie mit Credits freigeschaltet werden.Außerdem gibt es einen kooperativen PvE-Brawl (also gegen Computergegner) namens Junkensteins Rache für vier Personen. Spieler können zwischen der Alchemistin (Ana), dem Bogenschützen (Hanzo), dem Revolverhelden (McCree) und dem Soldaten (Soldier: 76) wählen, um die Tore von Burg Adlersbrunn gegen den Angriff von Dr. Junkenstein zu verteidigen. "Verbünden Sie sich mit drei anderen Spielern und stellen Sie sich einer Horde furchterregender Gegner wie Dr. Junkenstein selbst, Junkensteins Monster, dem Reaper, einer mysteriösen Hexe und schlurfenden Zomnics entgegen. Wie schon der Junkenstein-Comic erzählt, beruht diese schreckenerregende Geschichte auf den Taten von Dr. Jamison Junkenstein ( Comic ), einem Erfinder und Wissenschaftler, der einst im Dienste des Herzogs von Adlersbrunn stand", heißt es von Blizzard. Außerdem gaben die Entwickler bekannt, dass Overwatch mittlerweile mehr als 20 Millionen Spieler hat.Letztes aktuelles Video: Halloween-Horror