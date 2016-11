Overwatch: Arcade-Modus mit vielen Match-Varianten angekündigt; Schnellsuche: Keine gleichen Helden mehr pro Team - 4Players.de

Neben der neuen Heldin Sombra und der professionellen eSport-Liga hat Blizzard auf der Hausmesse BlizzCon auch über anstehende Inhalte für Overwatch gesprochen. So befindet sich mit "Oasis" eine neue Kontrollkarte inmitten einer Stadt, die sich wie ein Juwel aus der leblosen Wüste erhebt, in Entwicklung. Im Gegensatz zu den anderen Karten wird es am ersten Kontrollpunkt ein "Jumppad" geben, das die Charaktere in die Luft schleudert. Wenn alles nach Plan läuft, wird die Karte im Dezember auf dem öffentlichen Testrealm getestet.Neu ist ebenfalls der Arcade-Modus - neben der Schnellsuche, den Ranglistenspielen und dem Brawl. Im Arcade-Modus wird es regelmäßig wechselnde alternative Spielmodi wie 1vs1-Duellen, 3vs3-Geplänkeln und Partien mit besonderen Regeln wie "Keine Heldenwechsel" geben - stellenweise auf exklusiven Karten. In dieser Spielvariante wird man auch an Beutekisten gelangen. Im 1-gegen-1-Modus gibt es zum Beispiel das "Mystery Duel" (Modus: Best of Nine). Hier kämpft jeweils ein Spieler gegen einen anderen Spieler. Beide spielen den gleichen Charakter, der zufällig ausgewählt wird. Eine 3-gegen-3-Variante ist beispielsweise "Elimination". Hierbei werden drei Helden am Anfang einer Partie ausgewählt und können danach nicht mehr gewechselt werden. Außerdem gibt es keinen Respawn in einem laufenden Match. Gespielt wird u.a. auf der kleinen Karte Ecopoint: Antarctica (Forschungsposten von Mei in der Antarktis), die nur in 3vs3-Kämpfen oder 1vs1-Duellen zur Verfügung stehen wird.Des Weiteren gab Jeffrey Kaplan (Game Director) bekannt, dass es im Schnellsuche-Modus bald keine doppelten Helden mehr erlaubt sein werden (Single-Hero-Limit). Es wird also keine zwei oder drei Torbjörns (Hero-Stacking) mehr pro Team geben. Diejenigen, die trotzdem diesen "alten Schnellsuche-Modus" vermissen, können sich in der Arcade-Variante bei "No Limits" austoben.Letztes aktuelles Video: Sombra