Overwatch: Kostenloses Probe-Wochenende angekündigt - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat ein kostenloses Overwatch -Probe-Wochenende angekündigt. Es wird vom 18. November 2016 (ab 20 Uhr) bis zum 21. November 2016 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One stattfinden. Alle 22 Helden, 13 Karten, die Schnellsuche, Trainingsmodi, Spiel gegen die KI, benutzerdefinierte Spiele, Lootboxen und der "Brawl der Woche" werden zur Verfügung stehen. Xbox Live Gold oder PlayStation Plus sind für die Teilnahme am kostenlosen Wochenende erforderlich, wenn ihr auf Xbox One oder PlayStation 4 spielen möchtet. Weitere Details findet ihr hier "Außerdem können Spieler Stufen aufsteigen, Lootboxen sammeln und verschiedene Anpassungsoptionen für die Helden freischalten. Solltet ihr euch nach diesem Probewochenende für den Kauf des Spiels entscheiden, behaltet ihr außerdem euren gesamten Spielfortschritt. Achtet nur darauf, dass ihr für den Kauf denselben Battle.net-, Xbox Live- oder Sony Entertainment-Account verwendet, mit dem ihr bereits das Wochenende über gespielt habt."Letztes aktuelles Video: Sombra