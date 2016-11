Overwatch: Symmetra wird überarbeitet und erhält zwei ultimative Fähigkeiten - 4Players.de

Die Heldin Symmetra aus Overwatch wird derzeit hauptsächlich in Defensiv-Situationen eingesetzt - und genau diese Rolle soll in naher Zukunft verändert werden. Wie Symmetra angepasst wird, erklärt Jeff Kaplan (Game Director) von Blizzard Entertainment im folgenden Video. Die geplanten Änderungen sehen vor, dass Symmetra demnächst über zwei ultimative Fähigkeiten verfügen wird. Der Teleporter ist und bleibt das erste "Ulti". Die zweite (ultimative) Fähigkeit ist ein Schildgenerator, der Kraftfelder (Schutzschilde) für das komplette Team erzeugt. Außerdem wird ihre grundlegende Schild-Mechanik komplett verworfen. Stattdessen erhält sie mit der "Photonen-Barriere" eine neue Fähigkeit. Diese Barriere ist ein elliptisches Kraftfeld, das sich in die Schuss- bzw. Platzierungsrichtung bewegt - also ein bewegendes Energiefeld als Schutz für das Team (für Angriff und Verteidigung). Auch die Reichweite ihrer Primärwaffe wird erhöht. Sie kann außerdem sofort sechs Geschütze platzieren. Abschließend spricht Kaplan über die nächste Karte (Oasis) und das kommende Social-Feature "Stay With Group". Die Änderungen sollen bald auf dem PTR getestet werden.Letztes aktuelles Video: Developer Update Symmetra Redesign