Overwatch: Saisonales Ereignis "Winterwunderland" mit Winter-Lootboxen und Meis Schneeballschlacht gestartet - 4Players.de

Blizzard hat soeben das saisonale Ereignis "Winterwunderland" in Overwatch gestartet. Das Event dauert bis zum 2. Januar 2017. Bis dahin kann man sich im Brawl "Meis Schneeballschlacht" (6-gegen-6) austoben und Winter-Lootboxen öffnen, die mehr als 100 neue kosmetische Gegenstände enthalten - dazu gehören Spieler-Icons, Sprays, Siegerposen, Emotes, Highlight-Intros, Skins etc. Die Inhalte jeder saisonalen Lootbox sind zufällig, aber viele der festlichen Anpassungsoptionen können während des Ereignisses auch in der Heldengalerie freigeschaltet werden.Zur Schneeballschlacht heißt es: "In diesem Brawl verschießt Meis Endothermischer Strahler keinen Froststrahl oder Eisprojektile mehr. Stattdessen feuert er jetzt einen einzelnen, superstarken Schneeball ab. Ihr könnt eure Gegner mit nur einem Treffer zur Strecke bringen, aber jeder Fehlschuss kann euch teuer zu stehen kommen. Sobald eure Waffe leer ist, seid ihr euren Gegnern ausgeliefert, während ihr zum Nachladen nach einem Schneehaufen sucht - schützt euch also mit einem Eiswall oder Kryostase, um ihre Angriffe abzuwehren. Und wenn die frostige Schlacht in die heiße Phase geht, könnt ihr Meis ultimative Fähigkeit aktivieren, die ihren Strahler in einen halbautomatischen Schneeballwerfer verwandelt, den ihr ununterbrochen abfeuern könnt, während eure Gegner nach Deckung suchen."Letztes aktuelles Video: Winterwunderland