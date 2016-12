Overwatch: Die Vielfalt der Charaktere und warum der Webcomic mit Tracer nicht in Russland veröffentlicht wurde - 4Players.de

Männer, Frauen, Roboter und ein Gorilla - in Overwatch gibt es vielfältige Charaktere, die viele Länder und Kulturen repräsentieren sollen. Michael Chu (Lead Writer) sprach über diese Vielfalt mit GameSpot : "Ich denke, was uns wirklich inspiriert hat, war die Vielfalt in unserer Welt. Verschiedene Kulturen, die Geschichte, die verschiedenen Popkulturen an unterschiedlichen Orten wie Anime, Manga, Filme und Comic-Bücher - wir wollte uns von all diesen Dingen inspirieren lassen."Diese Vielfalt sei laut Chu für Blizzard Entertainment sehr wichtig. Das Overwatch-Team würde deswegen die Geschichten der Charaktere auch regelmäßig mit Comics fortsetzen und ausbauen. Im jüngsten Webcomic mit dem Titel " Reflections " ist zum Beispiel Tracer in ihrer Freizeit zu sehen und wie sie ihrer Freundin ein Geschenk macht. Chu meint, dass sie selten die Gelegenheit hätten, die Charaktere abseits vom Schlachtfeld bei ihren Freunden, Familien und Liebsten - in einer ganz anderen Umgebung - zu zeigen. Blizzard Entertainment wird den besagten Comic allerdings nicht in Russland veröffentlichen , da dieser aufgrund der homosexuellen Komponente nicht mit dem russischen Gesetz ("For the Purpose of Protecting Children from Information Advocating for a Denial of Traditional Family Values") zu vereinbaren wäre.Letztes aktuelles Video: Winterwunderland