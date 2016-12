Overwatch: Ausblick auf 2017: Neue Helden, Karten und Modi; Server-Browser für benutzerdefinierte Spiele und mehr - 4Players.de

Jeff Kaplan (Game Director bei Blizzard Entertainment) blickt im folgenden Video auf das erste Overwatch -Jahr zurück und spricht über einige Pläne für 2017. Er bestätigte erneut, dass sich weitere Helden, Karten und Spielmodi in Entwicklung befinden würden. Ein Held sei schon "weit fortgeschritten" und "ziemlich vielversprechend". Die "Art-Pipeline" (Grafikdesign, Animationen etc.) sei bereits angelaufen. Andere Helden-Prototypen würden ebenfalls getestet. Spekulationen bei den Helden ranken sich um Doomfist, Liao oder gar Athena. Die neue Karte "Oasis", die gerade auf dem öffentlichen Testserver getestet wird, soll Anfang 2017 veröffentlicht werden. Sie würden außerdem an weiteren Karten arbeiten. Eine Karte für einen "traditionellen Spielmodus" (also nicht Arcade) würde schon ziemlich überzeugend aussehen, meint Kaplan.Des Weiteren wird das Kommunikationsrad (communication wheel) ein Upgrade erhalten. Künftig wird es vier Sprüche, vier Emotes und vier Sprays umfassen können. Auch die "Stay-as-Group-Funktion" soll auf normale Spielmodi ausgeweitet werden. Darüber hinaus soll der Zuschauer-Modus erweitert und ein Server-Browser für benutzerdefinierte Spiele eingeführt werden. Neue saisonale Events sind ebenso geplant, aber nicht zum Valentinstag und nicht zu Ostern. Größere Veränderungen an Sombra, der neusten Heldin, soll es erstmal nicht geben, da sich die Spieler erst mit ihren Fähigkeiten vertraut machen müssen.Letztes aktuelles Video: Developer Update Year in Review