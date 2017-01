Overwatch: Saisonales Event zum Jahr des Hahns mit Flaggenjagd-Brawl - 4Players.de

Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC)

Blizzard Entertainment hat das nächste saisonale Event in Overwatch gestartet. In den kommenden drei Wochen (bis zum 13. Februar) haben Spieler die Gelegenheit, über 100 kosmetische Gegenstände im Stil des Mondneujahrs zu sammeln und in dem neuen Brawl-Modus "Hol den Hahn" auf Flaggenjagd zu gehen."Ab heute werden alle Lootboxen im Spiel durch unsere besonderen Neujahr-Lootboxen ersetzt, in denen Sie unter anderem neue Skins wie Palanquin-D.Va und Wukong-Winston finden können. Ähnlich wie bei vorigen Ereignissen enthält jede Lootbox bis zum Ende des Events mindestens einen Gegenstand unserer Kollektion Jahr des Hahns - darunter Spieler-Icons, Sprays, Siegerposen, Emotes, Highlight-Intros, Skins und vieles mehr! Die Inhalte jeder saisonalen Lootbox sind zwar zufällig, Sie können aber viele dieser Anpassungsoptionen während des Ereignisses in der Heldengalerie freischalten. Sobald Sie einen Gegenstand freigeschaltet haben, bleibt er für immer in Ihrer Sammlung."Zur Capture-the-Flag-Variante "Hol den Hahn" heißt es: "In Hol den Hahn treten Teams auf Lijiang Tower gegeneinander an und versuchen, sich die gegnerische Flagge zu holen, während das andere Team das gleiche Ziel verfolgt. In diesem rasanten Brawl müssen Spieler kreative Teamzusammenstellungen finden und einen Kader bilden, der sowohl auf Geschwindigkeit in der Offensive als auch auf Stabilität in der Defensive ausgelegt ist."Letztes aktuelles Video: Willkommen zum Jahr des Hahns Event