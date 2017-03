Overwatch: Patch 1.8.0 mit Spielbrowser, Bastion-Änderungen und Saison #4 - 4Players.de

Neue Heldenoption: Empfindlichkeit von Nanoboost Damit können Spieler die Zielempfindlichkeit von Nanoboost anpassen.



Konfiguration: Geschütz Die Rekonfigurationszeit wurde von 1,5 Sek. auf 1 Sek. verringert. Die Streuung wurde um 50 % erhöht. Es gilt immer die maximale Streuung (keine Erhöhung durch längeres Abfeuern der Waffe). Die Magazingröße wurde von 200 auf 300 erhöht. Fügt keinen kritischen Schaden mehr zu.



Konfiguration: Aufklärer Die Streuung wurde um 25 % verringert. Die Magazingröße wurde von 20 auf 25 erhöht.



Selbstreparatur Kann jetzt aus der Bewegung heraus verwendet werden. Ist jetzt an den sekundären Feuermodus gebunden (vorher Fähigkeit 2). Wird nicht mehr unterbrochen, wenn Schaden erlitten wird. Eine neue Ressourcenleiste wurde hinzugefügt, die sich leert, wenn Selbstreparatur aktiv ist und sich wieder auflädt, wenn Selbstreparatur nicht verwendet wird.



Konfiguration: Panzer Verleiht keine Bonusrüstung mehr.



Neue passive Fähigkeit: Eisenbewehrt Bastion erleidet in der Konfiguration: Geschütz oder Panzer 35 % weniger Schaden.



Defensivmatrix Gegnerische Projektile müssen keine Mindestdistanz mehr zurücklegen, bevor sie blockiert werden können.



Kryostase Mei kann jetzt auch in Kryostase von Verbündeten anvisiert werden.



Wiederauferstehung Mercys Wiederauferstehung verleiht jetzt nicht nur Verbündeten kurzzeitige Unverwundbarkeit, sondern auch sich selbst.



Caduceus Zenyatta kann nicht mehr anvisiert werden, solange Transzendenz aktiv ist.



Neue Heldenoption: Empfindlichkeit von Schutzengel Damit können Spieler die Zielempfindlichkeit von Schutzengel anpassen.



Neue Heldenoption: Strahlempfindlichkeit Damit können Spieler die Zielempfindlichkeit der Strahlen von Mercys Caduceus anpassen.



Schrottflinte Die Streuung wurde um 20 % verringert.



Abschlepphaken Ziele landen jetzt 3,5 Meter vor Roadhog (vorher 2 Meter). Die Abklingzeit wurde von 6 auf 8 Sek. erhöht.



Neue Heldenoption: Empfindlichkeit von Hacken Damit können Spieler die Zielempfindlichkeit von Sombras Fähigkeit Hacken anpassen.



Selbstschussanlage [KONSOLE] Der Schaden pro Sekunde wurde von 21 auf 25,5 erhöht.



Bolzenkanone Die Munition wird jetzt während der Nachladeanimation früher nachgeladen.



Geschütz aufstellen [KONSOLE] Der Schaden wurde von 10 auf 12 erhöht.



Neue Heldenoption: Empfindlichkeit von Spinnenfaden Damit können Spieler die Zielempfindlichkeit von Spinnenfaden anpassen.



Die Zone für kritische Treffer wurde um 15 % verringert.

Neue Heldenoption: Empfindlichkeit von Projizierte Barriere Damit können Spieler die Zielempfindlichkeit von Projizierte Barriere anpassen.



Neue Heldenoption: Empfindlichkeit von Sphäre der Harmonie Damit können Spieler die Zielempfindlichkeit von Sphäre der Harmonie anpassen.



Neue Heldenoption: Empfindlichkeit von Sphäre der Zwietracht Damit können Spieler die Zielempfindlichkeit von Sphäre der Zwietracht anpassen.



Ranglistenmatches

Allgemein Spielniveaus unter 500 werden jetzt nicht mehr angezeigt.



Der Patch 1.8.0 , der Anfang Februar auf dem Testrealm aufgespielt wurde, ist für die Live-Version von Overwatch für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Das Update umfasst den Spielbrowser als Erweiterung für benutzerdefinierte Spiele, die Flaggeneroberung (Hol den Hahn) als dauerhaften Spielmodus in der Arcade und diverse Helden-Anpassungen u. a. an Bastion, der fortan stärker ist und flexibler zwischen dem Geschützmodus und dem Aufklärungsmodus wechseln kann.Zusammen mit dem Patch startet auch die vierte Saison der Ranglistenmatches. Folgende Veränderungen wurden laut Blizzard vorgenommen: "Spieler auf höherem Niveau müssen jetzt mehr Ranglistenmatches absolvieren, um den Verfall ihrer Wertung durch Inaktivität zu vermeiden. Somit wollen wir die Genauigkeit und das Prestige für Spielniveaus verbessern. Nur die Spieler, die am Ende der Saison einen Platz unter den besten 500 ergattern konnten, erhalten eine Belohnung. Wir wollen so mehr Anreize dafür schaffen, ein hohes Spielniveau dauerhaft aufrechtzuerhalten. Um den Wettbewerb zu fördern, werden Spielniveaus unter 500 jetzt nicht mehr angezeigt."Ab heute können Spieler sich ihr ganz eigenes Erlebnis in Overwatch erschaffen und dieses mit Freunden, Teammitgliedern und sogar der ganzen Welt teilen. Wir stellen vor: der Spielbrowser.Der Spielbrowser ist eine Erweiterung benutzerdefinierter Spiele in Overwatch. Hier können Spieler Einstellungen für verschiedene Karten, Modi und Helden anpassen und dadurch ganz individuelle Server erstellen. Wollt ihr zum Beispiel Pharahs Raketen schneller fliegen lassen oder die Abklingzeit von McCrees Steppenrolle entfernen, so steht dem nichts mehr im Wege. Sobald ihr mit den Einstellungen zufrieden seid und euer Spiel starten wollt, müsst ihr Beschränkungen festlegen. Ihr könnt die Anzahl der Spieler begrenzen, die eurem Spiel beitreten können, indem ihr die Optionen 'Nur Freunde' oder 'Nur auf Einladung' wählt. Wollt ihr euer Machwerk aber einer echten Feuerprobe unterziehen, wählt 'Öffentlich' und startet das Spiel.„Hol den Hahn" war zweifellos der beliebteste Brawl in Overwatch. Damit der Spaß weitergeht, wird die Flaggeneroberung als Spielmodus in der Arcade weitergeführt. Ab heute könnt ihr auf den Karten Nepal, Lijiang Tower, Ilios und Oasis eine Flaggeneroberung veranstalten, also sind insgesamt zwölf mögliche Karten für benutzerdefinierte Spiele verfügbar.Mit dieser Änderung wollen wir erreichen, dass ein Teil von Bastions Stärke vom Geschützmodus auf den Aufklärungsmodus verlagert wird. Der Geschützmodus soll dabei weiterhin als Konter gegen Tanks und Barrieren fungieren. Bastion soll sich dank dieser Änderungen insgesamt stärker und flexibler anfühlen.Zuvor gab es eine Mindestdistanz, die ein Projektil zurücklegen musste, bevor es von der Defensivmatrix zerstört werden konnte. Das sorgte dafür, dass sie in Situationen fast nutzlos war, in denen sich ein Gegner direkt neben einem Teammitglied befand – zum Beispiel, wenn Roadhog einen Verbündeten mit dem Haken erwischt. Diese Änderung entfernt diese Beschränkung, wodurch Defensivmatrix jetzt zuverlässig Projektile zerstören sollte, egal wie weit diese geflogen sind.Mercys Wiederauferstehung war schon immer sehr mächtig, aber sie musste sich meist selbst opfern, um sie wirkungsvoll einzusetzen. Wir haben uns in der Vergangenheit bereits öfter darum bemüht, dieses Problem zu beheben, haben es aber nie wirklich geschafft. Diese Änderung hat zur Folge, dass Mercy beim Einsatz der Fähigkeit lang genug überlebt, um wieder mit ihrem Team vereint zu werden.Insgesamt schwächen diese Änderungen Roadhogs Haken ein wenig ab, aber im Gegenzug ist seine Schrottflinte jetzt in allen Situationen effektiver.Im Juli letzten Jahres haben wir den Schaden pro Sekunde von Symmetras Geschützen um 30 Prozent verringert. Wir haben sie in den letzten Monaten genau im Auge behalten und beschlossen, den Schaden wieder etwas zu erhöhen. Auf dem PC verursachen die Geschütze weiterhin 30 Schaden.Wie bei Symmetra haben wir vergangenen Juli den Schaden pro Sekunde von Torbjörns Geschütz ebenfalls um 30 Prozent verringert. Wir haben uns seine Effektivität genau angesehen und beschlossen, dass sein Geschütz einen kleinen Boost benötigt. Torbjörns Geschütz verursacht am PC weiterhin 14 Schaden.Winstons Kopfzone war viel zu groß, weshalb er viel mehr Schaden einstecken musste als vorgesehen. Mit dieser Änderung passen wir ihn an den Rest der Helden an.Uns ist aufgefallen, dass einige Spieler absichtlich Matches verloren haben, um ein möglichst niedriges Spielniveau zu erreichen. Natürlich wollen wir ein derartiges Verhalten nicht fördern – denn schließlich machen die Ranglistenmatches nur dann wirklich Spaß, wenn jeder auch sein Bestes gibt.