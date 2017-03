Overwatch: Tank-Heldin Orisa veröffentlicht; weitere Anpassungen werden getestet - 4Players.de

Fusionskanone: Orisas automatisierte Projektilkanone verursacht hohen Schaden, doch während des Abfeuerns ist ihre Bewegung verlangsamt.

Defensivprotokoll: Orisa verringert erlittenen Schaden vorübergehend und kann nicht durch Effekte aufgehalten werden, die ihre Aktionen einschränken.

Halt!: Orisa schleudert eine Gravitonladung, die sie manuell aktivieren kann. Die Sphäre zieht nahe Gegner an und verlangsamt sie.

Schutzbarriere: Orisa wirft eine stationäre Barriere, die sie und ihre Verbündeten vor gegnerischem Feuer schützt.

Superbooster: Orisa stellt einen Leistungsverstärker auf, der den verursachten Schaden von Verbündeten in ihrem Sichtbereich erhöht.

Orisa hat den öffentlichen Testserver (PTR) hinter sich gelassen und gesellt sich als sechster Tank zum Heldenteam von Overwatch . Der vierbeinige (weibliche) Roboter ist ab sofort für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. "Orisa bildet den Dreh- und Angelpunkt ihres Teams und schützt ihre Verbündeten durch eine Schutzbarriere vor der gegnerischen Frontlinie. Sie kann aus großer Distanz angreifen, ihre eigene Verteidigung stärken, Gegner durch Gravitonladungen verlangsamen und durch Superbooster das Schadenspotenzial mehrerer Verbündeter auf einmal erhöhen."Die Fähigkeiten sehen folgendermaßen aus:Auf dem PTR testet Blizzard derweil ein Fortschrittssystem für Angriff- und Angriff/Eskorte-Karten, um dafür zu sorgen, dass Ranglistenmatches seltener unentschieden enden: "Damit Ranglistenmatches seltener unentschieden enden, führen wir ein System ein, das den Zielfortschritt jedes Teams verfolgt. Es wird ähnlich wie das System funktionieren, das es bereits für Eskorte- und Angriff/Eskorte-Karten gibt, welches das Team zum Sieger ernennt, das die Fracht am weitesten befördert hat. Jetzt kann auch ein Sieger bestimmt werden, wenn kein Team den Zielpunkt einnehmen kann, je nachdem, welches Team den größten Anteil eingenommen hat."Darüber hinaus wird Lúcio angepasst. Die Entwickler haben den Wirkungsbereich der Songs bei Crossfade von 30 auf 10 Meter verringert, dafür aber die Heilung pro Sekunde um 50% erhöht: "Lúcio galt wegen seiner starken Heilung und seinem Geschwindigkeitsbonus oft als unabdingbar. Wir wollen, dass er damit weiterhin viel Einfluss auf das Spielgeschehen hat, aber es soll von nun an schwieriger sein, das gesamte Team zu unterstützen. Im Endeffekt sollte er sich bei nahe aneinander kämpfenden Teams stärker anfühlen, jedoch in Kombination mit Helden, die sich weiter auseinanderstehen (wie Pharah, Widowmaker, Genji usw.) etwas schwächer sein. Viel von Lúcios Charakterstärke war bisher an seine weitreichenden passiven Auren geknüpft, weshalb im Laufe der Zeit andere Elemente seiner Fähigkeiten geschwächt wurden, um ihn besser zu balancieren. Indem wir seine Auren verkleinern, können wir sie stärken und ermöglichen so Lúcio, in seiner Rolle aktiver zu sein."Letztes aktuelles Video: Orisa Launch