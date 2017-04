Overwatch: Game Director spricht über Nintendo Switch, Kampagne, Karten-Editor und eine Katze mit Jetpack - 4Players.de

Initiating archive declassification…

Jeff Kaplan (Game Director von Overwatch ) hat sich in einem Interview über eine Switch-Version des Helden-basierten Online-Shooters geäußert. Grundsätzlich seien sie bei Blizzard Entertainment offen für neue Plattformen und auch Nintendo Switch sei interessant, aber es würde einige Herausforderungen geben. So müssten sie das Spiel zunächst auf adäquate Weise umsetzen können und sich dabei Gedanken über die Mindest-Hardware-Voraussetzungen sowie die Performance machen. Außerdem sei es sehr aufwändig, mehrere Plattformen gleichzeitig mit Patches und Co. zu versorgen. Anfangs war es so, dass die Overwatch-Patches zuerst auf PC erschienen und später auf Konsolen. Mittlerweile ist die Zusammenarbeit mit Sony und Microsoft verbessert worden, damit die Patches zeitgleich auf den Plattformen erscheinen können. Ein drittes Konsolen-System würde die Sache noch komplexer machen, meint Kaplan, aber nur weil Overwatch jetzt nicht auf Switch verfügbar sei, müsse es nicht bedeuten, dass es nie für die Nintendo-Konsole umgesetzt werde. Völlig ausgeschlossen hat er die Switch-Umsetzung also nicht, aber klargestellt, dass es nicht so einfach sei. Sie würden sich jedenfalls stetig Gedanken über neue Plattformen etc. machen.In einem weiteren Interview erklärte er, dass sie eine Singleplayer-Kampagne sehr ansprechend finden würden. Trotzdem sei es sehr unwahrscheinlich, dass sie eine solche Kampagne nachträglich hinzufügen werden. Die Produktion einer Kampagne sei einfach zu komplex, vor allem da Overwatch auf Spieler-gegen-Spieler-Gefechte (6-gegen-6) ausgelegt sei. Nach dem Halloween-Event teilten die Entwickler aber mit, dass sie sich Gedanken über weitere PvE-Inhalte machen würden. Ein Level-Editor sei in der Hinsicht realistischer, jedoch sei die Veröffentlichung des Tools "Jahre" entfernt, sagte der Game Director. Die Priorität des Editors sei im Vergleich zu den Inhaltspatches viel niedriger und sie müssten die Funktionen und die Bedienung ausführlich anpassen. Außerdem verriet er, dass sie in der frühen Testphase sowohl einen Hockey-Spieler-Helden (jetzt ein Skin für Lúcio) als auch einen Katzenhelden mit einem Jetpack eingebaut hatten. Beide Charaktere schafften den Sprung in das finale Spiel nicht. Kaplan sagte, dass sie die Grenzen des Overwatch-Universums ausloten mussten.Derweil deutete Blizzard Entertainment ein neues Update für den Shooter an, das am 11. April an den Start gehen soll und ggf. mit dem jüngsten Comic in Verbindung stehen könnte.Letztes aktuelles Video: Orisa Launch