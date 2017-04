Overwatch: Aufstand-Event mit kooperativer Mission für vier Spieler gestartet - 4Players.de

Vom heutigen 11. April bis zum 1. Mai 2017 wird das Overwatch -Event "Aufstand" (Insurrection) stattfinden. Wie schon beim Halloween-Event aus dem vergangenen Jahr steht eine kooperative Mission für vier Spieler (PvE) im Mittelpunkt des Ingame-Ereignisses (Co-op-Brawl). Auf einer abgeänderten Version der Karte "King's Row" kämpfen Reinhardt, Tracer, Mercy und Torbjörn gegen allerlei angreifende Omnic-Roboter. Das Geschehen findet einige Jahre in der Vergangenheit statt und steht damit in Zusammenhang mit dem jüngsten Comic . Außerdem gibt es neue Beutekisten, u. a. mit Skins für Reinhardt, Tracer, Mercy, Torbjörn, Genji, Widowmaker und McCree (Thematik: Overwatch und Blackwatch)."Nur für kurze Zeit, drehen wir die Zeit zurück und ihr könnt die entscheidenden Momente vor dem Fall von Overwatch erleben. Overwatch: Aufstand ist unser neues Event im Spiel, bei dem ihr euch Tracer auf ihrer ersten Mission in einem neuen Co-op-Brawl anschließt. Auf euch warten mehr als 100 kosmetische Gegenstände aus Lootboxen, mit denen ihr neue Skins, Highlights, Emotes, Sprays und mehr freischalten könnt.""Wie bei vorherigen Ereignissen enthalten alle Lootboxen, die ihr verdient oder kauft, mindestens einen Skin, ein Highlight-Intro, ein Emote, ein Spray oder ein Spieler-Icon aus der Sammlung von Overwatch: Aufstand. Die Inhalte jeder Aufstand-Lootbox sind zwar zufällig, ihr könnt aber während des Ereignisses viele dieser Anpassungsoptionen in der Heldengalerie mit Credits freischalten. Sobald ihr einen Gegenstand aus Overwatch: Aufstand freigeschaltet habt, bleibt er für immer in eurer Sammlung und ihr könnt ihn das ganze Jahr über verwenden. Die ganze Sammlung wird allerdings wieder verschlüsselt, sobald das Ereignis am 1. Mai endet."