Overwatch: Drei Karten für Schnellsuche und Rangliste im Laufe des Jahres - 4Players.de

sphinx2k schrieb am 25.04.2017 um 12:33 Uhr

Jup über Dubstep redet er schon immer. Und Hasselhoff ist mir jetzt von der Deutschen Version gar nicht bewusst..ist wohl auch ehr so ein Witz im englisch sprachigen Raum mit Hasselhoff und Deutschen.

Ich meine das "Wie" dort die Sprecher ausgetauscht wurden ist schon etwas mehr info wert. Aber letztendlich sehe ich das als künstliches aufregen nur um sich aufzuregen an. Ja ich mag es auch nicht wenn auf einmal ein Chrakter ein "anderer" ist weil der Synchronsprecher getauscht wird, aber das ist nur eine kurze umgewöhnungsphase

Na ja gut mehr Maps ist, wie schon oft erwähnt, mein Hauptanliegen was sie am Spiel erweitern sollten. Von daher können sie gerne noch mehr Maps als 1/Quartal herausbringen.