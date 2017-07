Overwatch: Jubiläumsereignis, Gratiswochenende, "Game of the Year Edition" und Rückblick-Trailer - 4Players.de

Aktualisierung vom 23. Juli 2017, 11:11 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 18. Mai 2017, 10:49 Uhr:

Overwatch: 10 kostenlose Lootboxen

Overwatch: Heldenskins (Blackwatch-Reyes, Strike Commander Morrison, überwucherter Bastion, Sicherheitschefin Pharah und Slipstream-Tracer)

Heroes of the Storm: Heldin Tracer

World of Warcraft: Haustier Baby Winston

Diablo 3: Mercys Flügel

StarCraft-2-Porträts

Hearthstone-Kartenrücken

Blizzard Entertainment meldet, dass die bisher nur digital erhältliche Game of the Year Edition von Overwatch ab dem 28. Juli 2017 auch im Einzelhandel verfügbar sein wird. Die Edition beinhaltet verschiedene Extras für Blizzard-Spiele und ist bis auf die Lootboxen mit der "Origins Edition" identisch.Blizzard Entertainment hat ein Jubiläumsereignis, ein Gratiswochenende und eine "Game of the Year Edition" passend zum einjährigen Jubiläum von Overwatch angekündigt. Zu dem Jubiläumsereignis, das am 23. Mai starten wird, haben die Entwickler noch keine konkreten Details verraten, aber den Trailer "Jahr im Rückblick" bereitgestellt (siehe unten).Vom 26. bis zum 29. Mai wird ein weiteres Gratiswochenende stattfinden. "An diesem Gratiswochenende stehen alle Helden und Karten in den verschiedenen Spielmodi zur Verfügung, sei es die Schnellsuche, benutzerdefinierte Spiele oder der neue Brawl der Woche. Außerdem können Spieler Stufen aufsteigen, Lootboxen sammeln und verschiedene Anpassungsoptionen für ihre Helden freischalten. Sollten sich Spieler nach dem Gratiswochenende für den Kauf von Overwatch entscheiden, bleibt der bisher erreichte Fortschritt erhalten."Zudem wird am 23. Mai die "Game of the Year Edition" von Overwatch als digitale Version für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Die Edition beinhaltet verschiedene Extras für Blizzard-Spiele und ist bis auf die Lootboxen mit der "Origins Edition" identisch:Letztes aktuelles Video: Das Erste Jahr