Overwatch: Doomfist schlägt nächste Woche auf; Charakter-Vorstellung im Video - 4Players.de

Doomfist wird das Heldenaufgebot von Overwatch am 27. Juli 2017 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erweitern. Aktuell wird der 25. Charakter auf dem PC-Testserver ausführlich getestet ( Change-Log ). Mit seiner Handkanone verursacht der Talon-Anführer (Rolle: Offensiv) zwar auch Fernkampfschaden, seine Stärke liegt aber im Nahkampf. Mit einem Schmetterschlag lässt Doomfist die Erde erbeben, schleudert Gegner in die Luft oder bringt sie ins Wanken oder er stürzt sich mit seinem Dampfhammer mitten ins Getümmel. Dicht beieinander stehende Gegnergruppen attackiert Doomfist, indem er außer Sichtweite springt und dann mit einem Meteorschlag auf dem Boden einschlägt. Ausführlich vorgestellt wird Doomfist im folgenden Hinter-den-Kulissen-Video von Blizzard Entertainment.Letztes aktuelles Video: New Hero Preview Doomfist