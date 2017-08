Overwatch: Die Sommerspiele mit Lúcioball (inkl. Ranglistenmodus) kehren zurück - 4Players.de

Als Karte für Lúcioball gibt es jetzt auch Sydney. Matches finden im Stadion in Rio oder in Sydney statt.

Mehrere Änderungen an Lúcios Fähigkeiten beim Lúcioball: Die Fähigkeit, Gegner wegzustoßen, wurde entfernt. Lúcios ultimative Fähigkeit zieht den Ball nicht länger zum Spieler, aber erhöht Lúcios Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit seines Stoßes.

Mit den Sommerspielen 2017 erscheint auch ein Ranglistenmodus speziell für Lúcioball, in dem Spieler Platzierungsspiele bestreiten und Ränge aufsteigen können.

Die Sommerspiele kehren vom 8. bis 29. August 2017 mit neuen Skins und einer weiteren Karte für Lúcioball zurück. Die Skins aus den Sommerspielen 2016 sind ebenfalls wieder verfügbar. Die Sommerspiele waren das erste saisonale Event in dem teambasierten Helden-Shooter von Blizzard.Der exklusive Brawl der Sommerspiele ist weiterhin Lúcioball, in dem sich zwei Teams aus Lúcios in 3vs3-Ballspielen à la Rocket League gegenüberstehen. Folgende Änderungen wurden im Vergleich zum Vorjahr vorgenommen:Die Skins der früheren Sommerspiele sind für einen günstigeren Preis erhältlich als die neuen Skins. Die Preise der neuen kosmetischen Gegenstände der Sommerspiele 2017 sind:Kosmetische Gegenstände der früheren Sommerspiele sind günstiger:Letztes aktuelles Video: Developer Update The Games Are Back