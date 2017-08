Overwatch: Die Sommerspiele 2017 mit Lúcioball und Grillmeister: 76 gestartet - 4Players.de

Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC)

Das saisonale Ereignis "Die Sommerspiele" ist soeben bei Overwatch gestartet worden. Das Event dauert bis zum 28. August 2017. Der exklusive Brawl der Sommerspiele ist weiterhin Lúcioball, in dem sich zwei Teams aus Lúcios in 3vs3-Ballspielen à la Rocket League gegenüberstehen. Diesmal gibt es eine weitere Karte, und zwar in Sydney. Die Matches finden also im Stadion in Rio oder in Sydney statt. Mit den Sommerspielen 2017 erscheint auch ein Ranglistenmodus speziell für Lúcioball, in dem Spieler Platzierungsspiele bestreiten und Ränge aufsteigen können.Als Belohnungen in den Lootboxen warten die Gegenstände aus dem vergangenen Jahr und über 50 neue saisonale Gegenstände - unter anderem legendäre Skins wie Siegesgöttin Mercy, Grillmeister: 76 und Rettungsschwimmer McCree. Die Skins der früheren Sommerspiele sind für einen günstigeren Preis (Legendär: 1.000 Credits; Episch: 250 Credits; Selten: 75 Credits) erhältlich als die neuen Skins (Legendär: 3.000 Credits; Episch: 750 Credits; Selten: 225 Credits).Letztes aktuelles Video: Die Sommerspiele 2017 in Overwatch Saisonales Ereignis