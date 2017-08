Overwatch: Neue Eskort-Karte "Junkertown" angekündigt; Video mit Junkrat und Roadhog - 4Players.de

Blizzard stellt in zwei Videos die neue Eskort-Karte "Junkertown" des Shooters Overwatch vor:Junkertown ist eine Eskorte-Karte, die sich im harten und gnadenlosen australischen Outback befindet. Die Stadt wurde aus den Überresten eines zerstörten Omniums konstruiert und ist jetzt die Heimat einer Bande von Gesetzlosen, die als Junker bekannt sind und von ihrer halsabschneiderischen Königin angeführt werden. Wenn sie nicht gerade Wertvolles von dem Omnium-Skelett plündern, blasen die Junkers Dampf auf dem Schrottplatz ab, eine riesige Gladiatorenarena, wo sie um Ruhm, Reichtum … und ums Überleben kämpfen.Im zweiten Video "Junkertown: Der Plan" zeigt Blizzard einen kleinen Clip mit Junkrat und Roadhog. Dazu in der Pressemitteilung:Eingebettet in die Überreste des australischen Omniums, war Junkertown einst das traute Heim von jedermanns Lieblingskriminellen, Junkrat und Roadhog. Seitdem sie von ihrer Queen aus Junkertown verbannt wurden, hat dieses gefährliche Duo die Welt auf der Suche nach BLING BLING unsicher gemacht. Jetzt sind die berüchtigten Junkers wieder zurück in Australien und wir sind gespannt, ob ihr Plan klappt oder … in Rauch aufgeht.