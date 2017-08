Overwatch: Entwickler-Update zur Saison 6; Animierter Kurzfilm "Wintererwachen" - 4Players.de

Im Video zum Sci-Fi-Shooter Overwatch erläutert Game Director Jeff Kaplan die kommenden Neuerungen in Saison 6. Die 5. Saison endet am 29. August um 2:00 Uhr morgens, die 6. Saison beginnt am 1. September um 02:00 Uhr morgens.Blizzard veröffentlicht heute außerdem den animierten Kurzfilm "Wintererwachen", in dem es um die Hintergrundgeschichte der Klimaforscherin Mei geht. Zum Inhalt heißt es weiter in der offiziellen Pressemitteilung:In „Wintererwachen“ erwacht Mei nach ihrem jahrelangen Kälteschlaf in der Kryogenikkammer und findet heraus, dass sie die einzige Überlebende am Eco-Watchpoint ist. Aber das ist noch nicht alles, denn die Welt hat sich stark verändert und Overwatch gibt es nicht mehr. Mei muss auf ihre wissenschaftlichen Kenntnisse zurückgreifen, um mit den verbleibenden Ressourcen in kürzester Zeit Hilfe zu finden.Letztes aktuelles Video: Animierter Kurzfilm