Overwatch: Update zum Download: Deathmatch, Team-Deathmatch und Helden-Anpassungen - 4Players.de

Für Overwatch ist ein neues Update veröffentlicht worden. Mit dem Update kommen die beiden Spielmodi Deathmatch und Team-Deathmatch für die Arcade und die benutzerdefinierten Spiele sowie mehrere Helden-Veränderungen ins Spiel. Im Deathmatch treten acht Spieler (Free For All) gegeneinander an. Jeder erzielte Todesstoß wird mit einem Punkt honoriert. Im Team-Deathmatch treten zwei Teams mit je vier Spielern gegeneinander an. Wieder geht es um die Anzahl der Todesstöße. Ist man am Ende einer Partie in der oberen Hälfte der Punkteübersicht, erhält man Fortschrittspunkte für die wöchentlichen Arcade-Kisten ( Change-Log ).Deathmatch und Team-Deatchmatch spielt man auf modifizierten Versionen der Karten Hanamura, Horizon Lunar Colony, Temple of Anubis, Volskaya Industries, Dorado, Eichenwalde, Hollywood und King's Row. Für Team-Deathmatch kommen noch Black Forest, Castillo, Ecopoint: Antarctica und Necropolis hinzu. Für das normale Deathmatch wird die neue Karte Château Guillard (Thema: Widowmakers Familienanwesen in Frankreich) eingebaut.Junkrat kann fortan zwei ferngezündete Minen legen und sein Kamikazereifen bewegt sich 30 Prozent schneller. Orisas Projektile fliegen schneller und die Größe der Barriere wird um 20 Prozent vergrößert. Die Abklingzeit von Widowmakers Spinnenfaden (Greifhaken) wird von zwölf auf acht Sekunden reduziert. Roadhog kann seine Selbstheilung (Verschnaufpause) auch in der Bewegung benutzen. Das "Frontschwein" erhält während der Nutzung 50 Prozent weniger Schaden. Die Anpassung von Mercy (Wiederauferstehung wirkt nur auf einen Charakter und nicht auf die ganze Gruppe) ist noch nicht enthalten. Dieses Update wird weiterhin auf dem Testrealm getestet.Der Patch fällt im Vergleich zu anderen Updates deutlich größer aus, da die Entwickler einige Veränderungen "unter der Haube" vorgenommen haben, um den Patch-Vorgang in Zukunft zu verbessern. Details zu den Anpassungen in Saison 6 der Ranglistenmatches und bei den Spielniveaurängen findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Entwickler-Update Aenderungen in Saison 6