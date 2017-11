Overwatch: Nächstes Gratiswochenende auf PC, PS4 und Xbox One steht an - 4Players.de

Vom 17. November (um 20 Uhr) bis zum 21. November (um 8:59 Uhr) findet ein weiteres Overwatch -Gratiswochenende auf PC, PlayStation 4 und Xbox One statt. An diesem Probewochenende können alle 26 Helden sowie die 16 Karten kostenlos ausprobiert werden ( zur Webseite ). Die Spielmodi Schnellsuche, Gegen die KI, benutzerdefiniertes Spiel, Arcade, Tutorial und Trainingsbereich stehen zur Verfügung. An Ranglistenmatches dürfen Nutzer des Gratiswochenendes nicht teilnehmen. Xbox Live Gold bzw. PlayStation Plus sind für die Teilnahme am Gratiswochenende erforderlich."Der gesamte Spielfortschritt mit den Stufen und Skins sowie anderen Gegenständen, die in Lootboxen enthalten sind, werden auf die Vollversion übertragen, wenn ihr die Overwatch: Game of the Year Edition für die Xbox One oder die PlayStation 4 oder eine andere Version von Overwatch für den PC erwerbt. Achtet aber darauf, dass ihr das Spiel für denselben Account kauft, den ihr während des Gratiswochenendes verwendet habt. Eure Statistiken bleiben ebenfalls erhalten. (Trophäen und Erfolge sind allerdings während des Gratiswochenendes deaktiviert.)"Letztes aktuelles Video: BlizzCon 2017 Moira Heldin