Biotische Hand: Aus Moiras linker Hand tritt biotische Energie aus, mit der sie Verbündete vor ihr heilt. Aus ihrer rechten Hand feuert sie einen Strahl mit hoher Reichweite, der Gegnern ihre Trefferpunkte aussaugt, Moira heilt und ihre biotische Energie wiederauffüllt.

Biotische Sphäre: Moira feuert eine abprallende Biotische Sphäre ihrer Wahl: Entweder sie regeneriert die Trefferpunkte von Verbündeten, die sie berührt, oder sie fügt Gegnern um sie herum Schaden zu.

Phasensprung: Moira teleportiert sich schnell über eine kurze Distanz.

Koaleszenz (Ultimative Fähigkeit): Moira kanalisiert einen Strahl mit hoher Reichweite, der Verbündete heilt und Gegnern Schaden zufügt. Der Strahl durchdringt Barrieren.

Pünktlich zum Gratiswochenende , vom 17. November um 20 Uhr bis zum 21. November um 8:59 Uhr, hat Blizzard Entertainment den Patch mit der neuen Overwatch -Heldin Moira veröffentlicht. Moira gehört in die Kategorie Unterstützung/Heilung. Darüber hinaus wird der Schaden des biotischen Gewehrs von Ana (von 60 auf 70) erhöht und die Wiederbelebung von Mercy wird mit einer Zauberzeit von 1,75 Sekunden versehen. Die Wiederbelebung kann von anderen Spielern unterbrochen werden (Betäubung, Rückstoß, Hacken). Während ihre ultimative Fähigkeit ("Valkyrie") aktiv ist, hat die Wiederbelebung keine Zauberzeit mehr ( Change-Log ).