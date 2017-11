Overwatch: Spieler verbringen täglich durchschnittlich zwei Stunden in dem Multiplayer-Shooter

Overwatch-Spieler verbringen täglich durchschnittlich zwei Stunden in dem Shooter von Blizzard Entertainment, verriet Tim Kilpin (Präsident und CEO der "Consumer Products Group" bei Activision Blizzard) gegenüber MCV via PlayStation Lifestyle . Er sagte: "Aufgrund der Art und Weise, wie sich unser Publikum digital weiterentwickelt hat, und der Bindung der Spieler an den Titel (...), spielen die Leute das Spiel jetzt Stunden über Stunden und kehren zu den saisonalen Inhalten, Download-Erweiterungen und Mikrotransaktionen zurück. Sie leben seit Jahren in diesen Franchise-Ökosystemen und Spieler von Overwatch spielen es aktuell durchschnittlich zwei Stunden pro Tag." Im Oktober 2017 hieß es, dass sich Overwatch mehr als 35 Millionen Mal verkauft hätte.Auch die digitalen Comics und die animierten Kurzfilme zur Vertiefung der Charaktere und ihrer Ursprungsgeschichten würden dafür sorgen, dass die Overwatch-Welt bekannter wird. Und so würden sie neue Spieler hinzugewinnen: "Es [Overwatch] hat unterschiedliche Charakteristika und die Affinität zu den Charakteren ist in diesem Spiel sehr stark. Zu einem gewissen Grad sprechen wir damit auch ein anderes Publikum an und ergreifen zugleich die Gelegenheit für neue Inhalte und neue Geschichten. Unsere Geschichtenerzählungen in Kurzform [gemeint sind die animierten Kurzfilme] von Overwatch verzeichneten mehr als eine Viertelmilliarde Aufrufe, so erreichen wir neue Leute, die sich mit dieser Welt auseinandersetzen."Letztes aktuelles Video: BlizzCon 2017 Moira Heldin