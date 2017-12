Overwatch League: Vorsaison gestartet

Die Spiele der Vorsaison der Overwatch League haben begonnen. In dieser Vorsaison treten die Teams der Overwatch League in einer Reihe von Freundschaftsspielen gegeneinander an. Bis Sonntag, den 10. Dezember 2017, stehen jeden Tag drei Matches auf dem Programm. Der Zeitplan kann hier eingesehen werden. Die Partien der Vorsaison können auf OverwatchLeague.com oder MLG.com verfolgt werden.Während der Vorsaison bereiten sich die Teams der Overwatch League auf die reguläre Saison vor, deren Eröffnungstag für den 10. Januar 2018 geplant ist.Letztes aktuelles Video: BlizzCon 2017 Moira Heldin