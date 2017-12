Overwatch: Winter Wonderland Event: Fünfmal Mei gegen einen Winston als Yeti

Am 12. Dezember (nächster Dienstag) wird das nächste Weihnachtsevent "Winter Wonderland" in Overwatch stattfinden. "Jeff from the Overwatch team", erklärt im Video, dass es neue saisonale Gegenstände (darunter legendäre Skins für Hanzo, Junkrat und Roadhog) und weihnachtliche Dekorationen auf manchen Karten geben wird.Auch "Mei's Snowball Challenge" aus dem vergangenen Jahr kehrt zurück und kann fortan auf den Karten Antarctica und Black Forest gespielt werden. Neu ist zudem der Arcade-Spielmodi "Mei's Yeti Hunt", in dem fünf Spieler als Mei gegen einen Spieler als Winston (Yeti) antreten. Die Entwickler sprechen von einer Art "Bosskampf-Modus" (5-gegen-1). Der Yeti-Spieler muss Power-Ups auf der Karte einsammeln, die dazu dienen, "Primal Rage" (Dschungelwut) aufzuladen.Letztes aktuelles Video: Developer Update Return to Winter Wonderland