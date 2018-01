Overwatch: Kleiner Ausblick auf 2018; Start der achten Saison der Ranglistenmatches

Zum Jahresauftakt wirft "Jeff from the Overwatch team" im folgenden Video einen Blick zurück auf das Jahr 2017 und gibt einen kleinen Ausblick auf 2018. Neben der anstehenden Einführung der "Overwatch League Skins" wird das Blizzard-World-Event ( neue Karte im Freizeitparkszenario; thematische Blizzard-Skins) schon "sehr bald" starten. Auch Verbesserungen am kompetitiven Modus sind angedacht.Des Weiteren befinden sich viele weitere Inhalte in Entwicklung. Von einem neuen Helden (#27) sowie weiteren Helden, zusätzlichen Karten, weiteren bzw. überarbeiteten Events ("Year of the Dog"; nächste Iteration von Uprising; zweites Jubiläum) und storyorientierten Inhalten zur Hintergrundgeschichte der Charaktere, zum Beispiel mit animierten Kurzfilmen oder Comics, ist die Rede. Die Standard-Lootboxen sollen (höchstwahrscheinlich) noch im Januar mit weiteren Inhalten ausstaffiert werden.Außerdem hat die achte Saison der Ranglistenmatches begonnen. "Bevor ihr eure Ranglistenkarriere beginnen könnt, müsst ihr zunächst zehn Platzierungsmatches absolvieren, um euer anfängliches Spielniveau zu ermitteln. Dieses Niveau wird in Form einer Zahl zwischen 1 und 5.000 dargestellt. Je besser ihr seid, desto höher die Zahl. Spieler werden anhand ihres Niveaus einem Rang zugewiesen (Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant, Meister oder Großmeister) und können später in höhere Ränge aufsteigen, wenn sich ihre Spielfertigkeiten verbessern. Das Spielniveau und die Rangsymbole werden zu Beginn jedes Matches angezeigt. Je nachdem, wie ihr euch schlagt, wird sich euer Spielniveau mit jedem Sieg und jeder Niederlage basierend auf einer Reihe von Faktoren, wie eurer eigenen Leistung oder dem Spielniveau der anderen Spieler, entweder erhöhen oder verringern."Anpassungen am Spielniveau"Der maximale Unterschied im Spielniveau zwischen dem Spieler mit dem höchsten Spielniveau und dem Spieler mit dem niedrigsten Spielniveau desselben Teams wurde verringert. Die Einschränkungen des Spielniveaus sind jetzt: 1.000 SN für Bronze bis Diamant; 500 SR für Meister; 250 SR für Großmeister. Mit dieser Änderung helfen wir Spielern an den oberen und unteren Grenzbereichen des Spielniveaus, sowohl Verbündeten als auch Gegnern mit einem ähnlichen Spielniveau zugewiesen zu werden, wodurch wir das Spielerlebnis verbessern wollen."Anpassungen für persönliche Leistungen"Anpassungen des Spielniveaus für persönliche Leistungen für Spieler der Ränge Diamant und höher wurden entfernt. Bislang wurde das in diesen Rängen gewonnene oder verlorene Spielniveau zum Teil anhand eurer Leistungen in einer Partie berechnet. Wir hoffen, dass sich durch diese Änderung Spieler stärker auf den Sieg als auf ihre persönliche Leistung konzentrieren werden. Weitere Informationen zu diesen Änderungen findet ihr hier ."Letztes aktuelles Video: Saisonales Ereignis Das Winterwunderland 2017