Overwatch: Teamskins der Overwatch League wurden integriert; kaufbar gegen Ligamarken via Echtgeld

MajinXES hat geschrieben: ? Heute 15:34

Du meinst so, wie die ganzen "armen" Sportvereine uns auch 20? für nen Fanschal oder 80? für ein Trikot abknöpfen?Man kann ja nun auch einmal die Kirche im Dorf lassen.Man möchte etwas und hat die Option es zu kaufen oder nicht. Wie im wahren Leben!Ich bin niemand der mit einem Pullover mit Werder Raute oder Bayern-Logo, der zwar wunderschön und warm ist, rumläuft und ich bin auch niemand, der sich mit einem mittelmäßig aussehenden "Team-Skin" durch OW-Partien kämpft. Andere schon und wenn sie das möchten können Sie doch genauso ihr Team/ihre League (dessen Spiele sie übrigens umsonst schauen dürfen, nicht so wie Fußball oder andere Sportarten) unterstützen können.Keine (Spiele-)Firma ist ein Sameriter und wir sind mMn alle mündig um zu entscheiden ob und was uns Geld wert ist und was nicht.Fanschals, -handyhüllen, -flaschenöfner, -flaggen und -stringtangas von Sportvereinen und Alkoholmarken sind es offensichtlich bei einigen. Skins in einem Spiel nicht...Kann man sehen wie man möchte...MajinXES