Overwatch: Option "als Teammitglied meiden" wird eingeführt; Helden-Balance-Anpassungen werden getestet - 4Players.de

Bei Overwatch wird demnächst die Funktion "Als Teammitglied meiden" eingeführt. Nervige, störende oder "toxische" Spieler aus dem eigenen Team können auf PC über den Chat oder im Menü "Freunde & Gruppen" auf PC und Konsolen entsprechend markiert werden. Man wird bis zu zwei Spieler gleichzeitig meiden können. Das Matchmaking-System wird diese ausgewählten Spieler dann temporär bei der Zusammenstellung der Gruppen meiden, und zwar für eine Woche.Jeff Kaplan (Game Director) erklärt : "In vielen Situationen im Spiel ist man von Mitspielern frustriert, auch wenn es keinen Meldegrund gibt. Ein Mitspieler findet zum Beispiel eure Heldenwahl nicht gut und sagt euch ständig per Voice- oder Textchat, dass ihr auf einen anderen Helden wechseln sollt. Das frustriert euch und obwohl die Person euch nicht belästigt oder etwas zu Negatives sagt, wollt ihr nicht noch mal im selben Team sein. Ein perfekter Fall für 'Als Teammitglied meiden'. Oder ihr meldet einen Spieler, weil er euch belästigt oder unangemessene Texte schreibt. Wollt ihr schon im nächsten Spiel vermeiden, ins selbe Team zu kommen, könnt ihr sie nicht nur melden, sondern auch als Teammitglied meiden, um direkt mehr Kontrolle über eure Spielerfahrung zu haben."Die Auswirkungen auf das Matchmaking beschreibt er folgendermaßen: "Jeder sollte sich aber der Nebenwirkungen bewusst sein. Einerseits könnte dieses System dazu führen, dass die Spielerzuweisung länger dauert. Es ist aber besonders auf mittlerem Spielniveau unwahrscheinlich, dass sich dadurch die Zuweisungszeiten erhöhen. Doch besonders auf Großmeisterniveau, in kleineren Regionen oder außerhalb der Stoßzeiten kann das Meiden von Teammitgliedern die Wartezeiten verlängern. Wir behalten das genau im Auge. (...) Wird man als Spieler von vielen anderen als Teammitglied gemieden, erhält man beim Login eine entsprechende Warnung. Passiert euch das, solltet ihr euch für diese Woche fragen, warum euch so viele Spieler als Mitspieler meiden."Die Entwickler hoffen, dass dieses System noch vor dem Start der zehnten Saison implementiert werden kann. Darüber hinaus werden Balance-Anpassungen an einigen Helden auf dem PTR getestet . So wird der Schaden der Mikroraketen von D.Va reduziert und bei Zenyatta wird die "Feuergeschwindigkeit" seines Sekundärfeuers um 15% gesenkt. Beide Helden konnten in wenigen Sekunden zu viel Schaden anrichten (Burst-Damage).Mei wird hingegen verstärkt und kann demnächst mehrere Gegner mit ihrem Endothermischen Strahler (Primärwaffe) einfrieren. Auch Reaper wird "gebufft". Die ultimative Fähigkeit (Totentanz) sorgt dafür, dass die Schrotflinten automatisch nachgeladen werden. Zudem wird die Bewegungsgeschwindigkeit von Phantom auf 50 Prozent (vorher 25 Prozent) erhöht. Phantom kann nun frühzeitig abgebrochen werden. Last but not least werden die optischen Effekte von Moira (Biotische Hand, Koaleszenz und Phasensprung) transparenter, je näher man sich am Ziel befindet.Letztes aktuelles Video: Entwicklerupdate Als Teammitglied meiden