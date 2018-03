Overwatch: League: Zweite Phase der Eröffnungssaison beendet - 4Players.de

Die zweite Phase der Eröffnungssaison der Overwatch League ( zur Webseite ) endete mit einem Match in der Blizzard Arena Los Angeles, in dem New York Excelsior (NYXL) eine anfängliche 0:2-Rücklage umdrehten und das Team von Philadelphia Fusion bezwangen. New York Excelsior siegten mit 3:2 im Format Best-of-Five und nehmen einen Bonus in Höhe von 100.000 Dollar mit nach Hause. Philadelphia Fusion haben sich als Zweitplatzierte einen Bonus von 25.000 Dollar verdient.Die drei besten Teams von Phase 2 standen sich im Halbfinale und Finale gegenüber. Im Halbfinale traten Philadelphia Fusion auf dem dritten Platz gegen London Spitfire auf Platz 2 an. Fusion setzten sich mit 3:2 durch und bekamen die Chance, im Finale gegen die Erstplatzierten, NYXL, zu spielen.Alle Teams machen jetzt eine kurze Pause bis zum Start von Phase 3, die am Mittwoch, den 4. April beginnt. Zu Beginn von Phase 3 startet jedes Team mit einer frischen Bilanz und einer neuen Chance auf das nächste Phasenfinale, das am 6. Mai stattfindet. Mit Phase 3 wird auch Blizzard World mit in den Kartenpool aufgenommen. Die Gesamtplatzierungen der Saison werden für die Setzliste der Playoffs übernommen.Letztes aktuelles Video: Entwicklerupdate Als Teammitglied meiden