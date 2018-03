Overwatch: World Cup 2018 gestartet - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat gestern den Overwatch World Cup 2018 gestartet. Bis zum Ende der Ranglistensaison 9 (28. April) zeichnen die Entwickler das durchschnittliche Spielniveau (SN) der besten 150 Spieler jedes Landes auf und veröffentlichen den Fortschritt jedes Landes auf der Website zum Overwatch World Cup. Am Ende erhalten die besten 20 Länder eine Einladung zur Teilnahme am Overwatch World Cup 2018."Dieses Jahr wird die Gruppenphase in Frankreich, Südkorea, Thailand und den Vereinigten Staaten ausgetragen. Diese Länder qualifizieren sich automatisch zur Teilnahme am Turnier, wodurch sich eine Gesamtzahl von 24 Teams ergibt. Sollten Gastgeberländer es vom durchschnittlichen SN her unter die besten 20 schaffen, werden die restlichen Plätze entsprechend an die Ränge 21-24 vergeben."Weitere Informationen (Zusammenstellung der nationalen Wettkampfkomitees, Spielplan etc.) findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Entwicklerupdate Als Teammitglied meiden