Overwatch: Missionsarchiv-Event mit neuem Co-op-Brawl auf der Karte "Rialto" in Venedig - 4Players.de

Vom 10. bis zum 30. April wird das "Overwatch Archives - Overwatch Retribution Event" stattfinden. Es wird den Co-op-Brawl "Aufstand" (Uprising) aus dem letzten Jahr und die neue PvE-Karte "Rialto" in Italien (Venedig) umfassen. Auf der neuen Karte kämpfen Moira, Reaper, Genji und McCree (Blackwatch) gemeinsam gegen computergesteuerte Gegner. Auch ein "Alle-Helden-Modus" ist geplant. Die Karte "Rialto" wird in Zukunft auch im normalen PvP-Modus (Frachtbegleitung/Payload) zur Verfügung stehen. Entsprechende Tests auf dem PTR sollen "bald" erfolgen.Im vergangenen Jahr fand vom 11. April bis zum 1. Mai das Event "Aufstand" (Uprising) statt, das eine kooperative Mission für vier Spieler (PvE; Co-op-Brawl) umfasste. Auf einer abgeänderten Version der Karte "King's Row" kämpften Reinhardt, Tracer, Mercy und Torbjörn gemeinsam gegen allerlei angreifende Omnic-Roboter. Auch dieser Co-op-Brawl wird in diesem Jahr wieder verfügbar sein - inkl. "Alle-Helden-Modus".Letztes aktuelles Video: New Seasonal Mission Retribution