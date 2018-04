Overwatch: Missionsarchiv-Event gestartet: Neue Co-op-Mission "Vergeltung"; Blackwatch gegen Talon - 4Players.de

Bei Overwatch ist das Missionsarchiv-Event gestartet worden. Es umfasst den Co-op-Brawl "Aufstand" (Uprising; Kampf gegen die Omnics) aus dem letzten Jahr und die neue PvE-Karte "Rialto" in Italien (Venedig). In der neuen "Mission: Vergeltung" kämpfen Moira, Reaper, Genji und McCree (Blackwatch) gemeinsam gegen computergesteuerte Gegner (Talon). Auch ein "Alle-Helden-Modus" ist dabei. Die Karte "Rialto" soll in Zukunft auch im normalen PvP-Modus (Frachtbegleitung/Payload) zur Verfügung stehen. Das Ingame-Ereignis dauert vom 10. bis zum 30. April 2018.Außerdem wurden die normalen Lootboxen gegen Archiv-Lootboxen ersetzt, welche über 60 neue Extras erhalten, einschließlich legendärer Skins wie Blackwatch Moira, Scion Hanzo, Talon Doomfist, Specimen 28 Winston etc.Letztes aktuelles Video: Spezielles Event Missionsarchiv von Overwatch