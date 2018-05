Overwatch: Zehnte Ranglistensaison gestartet; Karte Rialto am 3. Mai - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat die zehnte Overwatch -Saison auf allen Plattformen eingeläutet. Es ist die erste Saison, in der Brigitte (Unterstützungsheldin) in den Ranglistenmatches gespielt werden kann.Darüber hinaus wird die neue Karte Rialto (Eskorte) am 3. Mai veröffentlicht, also kurz nach Beginn der 10. Saison. Die aus dem Overwatch-Archiv-Event bekannte Karte wird allerdings erst in einem zukünftigen Patch in der Kartenrotation der Ranglistenmatches verfügbar sein. "Dadurch hat die Community ausreichend Zeit, sich mit der neuen Karte vertraut zu machen", heißt es.Kompetitive Eliminierung Saison 1: "Die erste Saison für die 6v6 kompetitive Eliminierung beginnt spät in Ranglistensaison 9. Sie bleibt noch einige Tage während der neuen Saison aktiv und endet am 8. Mai um 02:00 Uhr MESZ (00:00 Uhr UTC). Am Ende der Saison erhalten die Teilnehmer ein Spieler-Icon, ein Spray und Ranglistenpunkte, deren Höhe vom höchsten erreichten Rang abhängt. Wählt einfach in der Arcade den Brawl 6v6 kompetitive Eliminierung aus, um teilzunehmen!"Über die Ranglistenmatches schreibt Blizzard : "Um in dieser Saison eure Reise an die Spitze der Rangliste zu beginnen, klickt auf die Schaltfläche 'Spielen', wählt aus dem Untermenü einfach 'Ranglistenmatch' aus und los geht's. Ihr könnt alleine oder als Gruppe teilnehmen, und die Spielerzuweisung von Overwatch wird euch einem Match zuweisen, das euren Fähigkeiten so gut wie möglich entspricht.Bevor ihr eure Ranglistenkarriere beginnen könnt, müsst ihr zunächst zehn Platzierungsmatches absolvieren, um euer anfängliches Spielniveau zu ermitteln. Dieses Niveau wird in Form einer Zahl zwischen 1 und 5.000 dargestellt. Je besser ihr seid, desto höher die Zahl. Spieler werden anhand ihres Niveaus einem Rang zugewiesen (Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant, Meister oder Großmeister) und können später in höhere Ränge aufsteigen, wenn sich ihre Spielfertigkeiten verbessern. Das Spielniveau und die Rangsymbole werden zu Beginn jedes Matches angezeigt. Je nachdem, wie ihr euch schlagt, wird sich euer Spielniveau mit jedem Sieg und jeder Niederlage basierend auf einer Reihe von Faktoren, wie eurer eigenen Leistung oder dem Spielniveau der anderen Spieler, entweder erhöhen oder verringern."