Overwatch: World Cup 2018: Gruppen stehen fest; Abstimmung für das Komitee - 4Players.de

Team Südkorea (Gastgeberland)

Team Chinesisch Taipeh

Team Finnland

Team Hongkong

Team Japan

Team Russland

Team USA (Gastgeberland)

Team Österreich

Team Brasilien

Team Kanada

Team Norwegen

Team Schweiz

Team Thailand (Gastgeberland)

Team Australien

Team China

Team Dänemark

Team Spanien

Team Schweden

Team Frankreich (Gastgeberland)

Team Deutschland

Team Italien

Team Niederlande

Team Polen

Team Vereinigtes Königreich

Im Laufe der vergangenen Ranglistensaison haben Overwatch-Spieler aus aller Welt in der Rangliste nicht nur ihr eigenes Spielniveau (SN) verbessert, sondern auch das ihres Landes, um es für den Overwatch World Cup 2018 zu qualifizieren. Auf Basis der besten 150 Spieler jeder Nation (basierend auf dem durchschnittlichen Spielniveau) konnten sich 20 Länder für den Wettbewerb qualifizieren. Die vier Gastgeberländer (Südkorea, USA, Thailand und Frankreich) sind automatisch für das Turnier qualifiziert. Blizzard : "Wir freuen uns außerdem, die offiziellen Gruppen für die Gruppenphasen des Overwatch World Cups bekannt zu geben, die im späteren Verlauf des Jahres stattfinden werden. Diese 24 Länder wurden in Sechsergruppen eingeteilt und nehmen an einem Rundenturnier teil. Die zwei besten Länder jeder Gruppenphase sichern sich einen Platz unter den acht Teams, die im Overwatch World Cup auf der BlizzCon antreten. Austragungsorte, Termine und Informationen zu den Tickets der Gruppenphasen werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Zu guter Letzt beginnt heute Phase 1 der Abstimmung für das Wettkampfkomitee jeder Nation. Diese Phase dauert bis zum 14. Mai an. Das Komitee jedes Landes setzt sich aus drei Rollen zusammen - General Manager (GM), Coach und Community Lead". Weitere Details u. a. zur Zusammenstellung der Komitees für den Overwatch World Cup findet ihr hier Gruppenphase - SüdkoreaGruppenphase - USAGruppenphase - ThailandGruppenphase - FrankreichLetztes aktuelles Video: Rialto New Escort Map