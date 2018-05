Overwatch: Rosa Benefizskin für Mercy: Erlöse werden an die Stiftung für Brustkrebsforschung gespendet - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat eine Overwatch-Benefiz-Aktion angekündigt . Vom 8. bis 21. Mai 2018 spendet Blizzard sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf des legendären Mercy-Skins "Rosa" an die Breast Cancer Research Foundation (Stiftung für Brustkrebsforschung). Der Minimalbetrag der Spende beträgt 250.000 Dollar. Nach Aktionsende wird Blizzard Entertainment die Gesamthöhe der Spende bekanntgegeben. Die Breast Cancer Research Foundation, kurz BCRF, hat es sich zum Ziel gesetzt, weltweit Forschungsprojekte im Kampf gegen Brustkrebs zu fördern. Der Skin ( Preis : 14,99 Euro) ist nur für kurze Zeit auf PC, PS4 und Xbox One verfügbar."Während der nächsten 14 Tage wird ein ganzer Kader an Overwatch-Persönlichkeiten auf der ganzen Welt unter dem pinken-Banner der Brustkrebsforschung Overwatch streamen. An festgelegten Tagen wird jeder davon einen Benefizstream auf Twitch moderieren. Alle während dieses speziellen Streams gesammelten Spenden (darunter Twitch Bits) gehen an BCRF." Weitere Details hierzu findet ihr hier