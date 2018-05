Overwatch: Zweites Jubiläumsevent: Karte "Petra" und Tracer im Stop-Motion-Video - 4Players.de

We’re less than a week away from Overwatch Anniversary 2018! If you couldn't catch yesterday's @OverwatchLeague broadcast, we have you covered.



Blizzard Entertainment stellt im folgenden Trailer die neue Deathmatch-Karte "Petra" näher vor, die zum zweijährigen Overwatch-Jubiläum hinzugefügt wird: "Eine Gruppe von Archäologen leitet inmitten der Ruinen von Petra ein Ausgrabungsprojekt in die Wege. Hier erwartet euch eine neue Karte für FFA-Deathmatches, bei der jeder Held auf sich allein gestellt ist. Der Kampf tobt, bis ein Held genügend Eliminierungen gesammelt hat, um das Match zu gewinnen. Genießt den majestätischen Anblick von Petra, während ihr luftige Höhen, verworrene Gänge und tiefe Höhlen erkundet. Bewegt euch entlang tödlicher Klippen, aber fallt nicht hinunter! Mithilfe der grünen Sprungplattformen könnt ihr die höheren Ebenen von Petra erreichen. Sprungplattformen können mehr als nur Helden transportieren und eröffnen völlig neue strategische Möglichkeiten." Des Weiteren sagte Jeff Kaplan (Game Director) im Entwickler-Videoupdate , dass eine Ranglistensaison für FFA-Deathmatch (Château Guillard und Petra) stattfinden wird.Das Jubiläumsevent wird vom 22. Mai bis zum 12. Juni 2018 stattfinden. Neben über 50 kosmetischen Extras und der Deathmatch-Karte "Petra" werden außerdem alle saisonalen kosmetischen Extras und "einige" der vergangenen saisonalen Brawls wieder verfügbar gemacht. Passend zum Jubiläum hat Blizzard das folgende Stop-Motion-Video mit Tracer sowie Reaper veröffentlicht und die ersten Skin-Neuzugänge enthüllt.