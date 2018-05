Overwatch: Zweites Jubiläumsevent gestartet; Balance-Anpassungen an Ana, Brigitte und Hanzo - 4Players.de

Auszüge aus den Patch-Notes :"Petra und Château Guillard stehen auch in einem optionalen FFA-Deathmatch-Ranglistenmodus zur Verfügung, samt Platzierungsmatches, Spielniveau, Bestenlisten und der Möglichkeit, Ranglistenpunkte zu erhalten."

Blizzard Entertainment hat das (zweite) Jubiläumsevent in Overwatch gestartet. Es wird bis zum 12. Juni 2018 andauern. Neben über 50 kosmetischen Extras und der Deathmatch-Karte "Petra" werden mit dem Event alle saisonalen kosmetischen Extras wieder verfügbar gemacht - ebenso wie vergangene saisonale Brawls, die täglich wechseln werden (inkl. Sommerspiele, Halloween Horror, Winter-Wunderland, Aufstand und Vergeltung). Einen kurzen Überblick gibt der folgende Trailer. Eine legendäre Jubiläums-Lootbox winkt als einmalige Login-Belohnung.

Ana

Biotisches Gewehr Verbündete mit vollen Trefferpunkten werden nicht mehr von Projektilen getroffen. Die Munition wurde von 10 auf 14 erhöht.





Kommentar der Entwickler: Diese Änderungen sollten Ana die Heilung in letzter Sekunde bei großen Kämpfen erleichtern. Verbündete, die nicht geheilt werden müssen, werden nicht mehr anstelle von bedürftigen Teammitgliedern getroffen. Die Vergrößerung ihres Magazins verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Ana mitten in einem wichtigen Kampf nachladen muss.



Brigitte

Inbrunst Die maximale Rüstung pro Spieler wurde von 150 auf 100 verringert.

Schildstoß Die Abklingzeit wurde von 5 auf 6 Sek. erhöht.





Kommentar der Entwickler: Brigittes ultimative Fähigkeit ist sehr mächtig (möglicherweise auch zu mächtig), wenn sie mit maximalen Werten auf vielen Verbündeten gestapelt wird. Dank dieser Änderung wird die maximale Rüstung von Inbrunst verringert, ohne dabei die Rüstung, die über die Gesamtdauer hinweg gewährt wird, zu verringern. Beim Einsatz im Kampf, während Verbündete Schaden erleiden, sollte der Effekt also etwa der gleiche sein, aber die bleibende Wirkung der Rüstung sollte weniger Auswirkung auf das Spielgeschehen zeigen. Ihr Schildstoß ist eine äußerst starke Fähigkeit mit einer recht kurzen Abklingzeit. Dadurch haben es ihre Gegner schwer, dagegen anzukommen. Die Erhöhung der Abklingzeit gibt Spielern im Kampf gegen sie mehr Kontermöglichkeiten.



Hanzo

Sturmpfeile Der Schaden wurde von 80 auf 70 verringert.





Kommentar der Entwickler: Gerade in Anbetracht der anderen Änderungen an Hanzo, wie der an Ninjasprung und der Projektilgeschwindigkeit, ist der Schadensausstoß seiner Sturmpfeile zu hoch. Die Schadensverringerung gibt Hanzos Gegnern eine fairere Chance, auf ihn zu reagieren und ihn zu bekämpfen, wenn er Sturmpfeile einsetzt.

Außerdem ist fortan die digitale Legendary Edition von Overwatch verfügbar, die fünf epische, fünf legendäre und fünf Origin-Skins beinhaltet. Während des Events werden die digitalen Editionen für PC mit Rabatt angeboten: Overwatch Standard Edition für 19,99 Euro und Overwatch Legendary Edition für 39,99 Euro. Dieses Angebot endet am 5. Juni um 09:00 Uhr.Letztes aktuelles Video: Jubilaeum 2018 Saisonales Event