Overwatch: eSport: Wettkampfkomitees für den World Cup und ausverkauftes Finale der League - 4Players.de

General Manager: Ysabel 'Noukky' Müller

Coach: Christian 'radioboiii' Gutzelnig

Community Lead: Sascha 'HighscoreHro' Wegner

General Manager: Patrik Tondl

Coach: Paul 'ub3rb1ng0' Pachner

Community Lead: Christopher 'Se7enSins' Knauseder

General Manager: Sandro 'Sharper' Nowoczin

Coach: Maxime 'shn' Delavy

Community Lead: Andreas 'BeFroz3n' Dürler

Nach zwei Abstimmungsphasen innerhalb von zwei Monaten stehen jetzt die Wettkampfkomitees für den Overwatch World Cup fest. Jedes Komitee besteht aus einem General Manager, einem Coach und einem Community Lead, die gemeinsam Entscheidungen bezüglich des Kaders, der Leitung und der Werbeaktionen der jeweiligen Länderteams treffen werden. Hier sind die Komiteemitglieder für Deutschland, Österreich und die Schweiz:DeutschlandÖsterreichSchweizDiese Komitees nehmen ihre Arbeit sofort auf, denn die Testspiele für die Kader beginnen am 1. Juni. Die Kader müssen zwischen dem 15. Juni und dem 5. Juli bei Blizzard eingereicht werden.Darüber hinaus sind alle Tickets für das erste Finale der Overwatch League ausverkauft. Der Wettkampf, in dem die Champions der globalen Esportsliga mit in Städten beheimateten Teams gekrönt werden, findet vom 27. bis 28. Juli im Barclays Center in Brooklyn, New York, statt. Mit über 20.000 verkauften Tickets seit Beginn des offiziellen Verkaufsstarts am Freitag, den 18. Mai, ist das Finale der Overwatch League das größte Esportsereignis in der Barclays Arena."Wir haben schon immer gewusst, dass die Overwatch League viele fantastische und ambitionierte Fans hat, aber damit haben selbst wir nicht gerechnet", gibt der Overwatch League Commissioner Nate Nanzer zu. "Wir können es kaum erwarten, in einem ausverkauften Haus und zugleich einer der weltweit führenden Sport- und Unterhaltungsarenen zu spielen. Wir freuen uns bereits darauf, mit der Hilfe unseres Übertragungsteams, unserer Partner und des Barclays Centers nicht nur allen Besuchern vor Ort, sondern auch Millionen Onlinezuschauern da draußen eine erstklassige Show zu bieten.""Wir sind alle ganz hin und weg von der Faszination, die vom Finale der Overwatch League ausgeht", meint Keith Sheldon, Executive Vice President of Programming von BSE Global. "Wir vom Barclays Center haben das Ziel, großen Esportsevents eine Bühne zu geben. Dank unserer Partnerschaft mit dem ebenso engagierten wie talentierten Team der Overwatch League nimmt unsere Vision mehr und mehr Gestalt an.""Das Finale ist der (...) Abschluss der Eröffnungssaison der Overwatch League, deren erstes reguläres Saisonmatch am 10. Januar stattfand. (...) Das Finale von Phase 4 ist für den 17. Juni angesetzt. Daran schließen sich vom 11. bis 21. Juli in der Blizzard Arena Los Angeles in Burbank, Kalifornien, die Playoffs der Overwatch League an. Tickets für alle verbleibenden Matches der regulären Saison und für die Playoffs können jetzt unter AXS.com erworben werden. Im Laufe der Playoffs treten sechs Teams gegeneinander an, um zu entscheiden, wem am Ende die Ehre gebührt, ins Barclays Center nach Brooklyn zu reisen."Die beiden Teams, die das Finale erreichen, spielen um einen Teil des Preisgelds von insgesamt 1.400.000 Dollar und die Trophäe der Overwatch League.Letztes aktuelles Video: Jubilaeum 2018 Saisonales Event