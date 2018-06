Overwatch: Patch 1.25 wird getestet: Anerkennungssystem für positives Verhalten und Überarbeitung von Symmetra - 4Players.de

Für Overwatch wird gerade der Patch 1.25 (auf PC) getestet. Das Update wird das Anerkennungssystem für positives Verhalten (Kommunikation, Führungsrolle und Fairness) und mehr Optionen bei der Gruppensuche mit sich bringen. Darüber hinaus werden alle Helden aus den Kategorien "Defensiv" und "Offensiv" in die neue Rolle "Schaden" zusammengefasst, die Karte "Mondkolonie Horizon" überarbeitet, Doomfist leicht verstärkt, die Kosten der ultimativen Fähigkeit (Superbooster) von Orisa um 15% verringert und Symmetra komplett umgestaltet. Symmetra ist fortan keine Unterstützungsheldin mehr, sondern gehört zu den Schadensverursachern. Kampfgeräusche können außerdem aus 25% größerer Entfernung gehört werden. Das Change-Log findet ihr hier AnerkennungssystemBelohnt mit dem Anerkennungssystem andere Overwatch-Spieler für ihre positive Einstellung! Ihr könnt Spieler für gutes Verhalten wie Sportsgeist, Teamkommunikation oder Führungsqualitäten loben. Belobigt Spieler, die euch zum Sieg führen, die Bedürfnisse des Teams über ihre eigenen stellen oder sowohl in Siegen als auch in Niederlagen Größe zeigen. Die Anerkennungen können auf der Karriereseite, im Gruppenmenü und auf andere Weisen angesehen werden, sodass ihr auf einen Blick einen Eindruck von euren Mitspielern bekommt. Spieler, die beständig eine hohe Anerkennungsstufe erreichen, erhalten regelmäßig Belohnungen. Wer hingegen negatives Verhalten an den Tag legt oder Sperren erhält, verliert seine Anerkennungen. (...) Jede Anerkennung, die ein Spieler erhält, erhöht dessen Anerkennungsstufe (AS). Außerdem erhalten Spieler für jede von einem anderen Spieler erhaltene Anerkennung 50 Erfahrungspunkte. Spieler können während eines Zeitraums von zwei Wochen jederzeit entsprechend ihrer aktuellen AS belohnt werden.GruppensucheSpielt mit der Gruppensuche so, wie ihr es wollt! Bevor ihr in die Teamwahl geht, könnt ihr mit bestimmten Parametern euer perfektes Team erstellen, um eure Spielerfahrung nach euren Vorlieben zu gestalten. Tretet einem Team von gleichgesinnten Spielern bei oder führt euer eigenes an, indem ihr eine Gruppe mit euren persönlichen Vorlieben wie Spielmodus, festgelegten Rollen und vielen mehr erstellt. Wenn ihr euch für die Schnellsuche, ein Spiel gegen die KI oder einen beliebigen gewerteten Modus einreihen wollt, könnt ihr die Rollen festlegen, die andere Spieler spielen können. Diese Vorgaben werden dann im Spiel aktiviert (z. B. Spieler, die eine Unterstützungsrolle auswählen, können nur Helden aus dieser Kategorie spielen).Überarbeitung von SymmetraKommentar der Entwickler: Mit diesen Änderungen wollen wir Symmetra in ihre neue Schadensrolle einpassen und sie flexibler sowie in mehr Bereichen des Spiels als bisher nützlich machen. Nachdem Symmetra jetzt nicht mehr als Unterstützungsheldin gilt, wird von ihr erwartet, dass sie schweren Schaden austeilen kann, was wir mit diesen Änderungen ermöglichen. In Zukunft wird sie mächtiger und in mehr Teamzusammenstellungen und auf mehr Karten spielbar sein. Außerdem sollte sie allgemein offensiv und defensiv stärker sein.Überarbeitung von HorizonKommentar der Entwickler: Wir wollten schon seit einer Weile einige Verbesserungen am Gameplay von Mondkolonie Horizon vornehmen. Beim Startbereich der Verteidiger gab es ein Problem mit dem Hauptausgang, durch das die Verteidiger sich blitzschnell wieder zurückziehen und Trefferpunkte regenerieren konnten, ohne viel Schaden von den Angreifern einzustecken. Weil wir gerade dabei sind, den ganzen hinteren Bereich zu überarbeiten, wollten wir uns gleich um Feedback unserer Spieler kümmern. Mit der Überarbeitung von Punkt A wollen wir nicht nur den Verteidigern etwas unter die Arme greifen, sondern auch neue Möglichkeiten für das Gameplay bieten, die nicht nur Warten und möglichst langes Verteidigen des Punkts sind. Indem wir den Zugang zu erhöhten Positionen erleichtern und Angreifern einige Angriffswege wegnehmen (oder zumindest den Verteidigern erlauben, die Angreifer leichter zu entdecken), erhaltet ihr neue Kontermöglichkeiten und insgesamt eine bessere Spielerfahrung. Außerdem haben wir viele Gestaltungselemente auf der Karte verändert oder hinzugefügt.