Overwatch: Patch 1.25 ist da: Anerkennungssystem, Gruppensuche und Symmetra-Überarbeitung - 4Players.de

Erfasst Ziele nicht mehr automatisch.

Die Reichweite wurde auf 10 Meter erhöht.

Es dauert jetzt 2 Sek. pro Schadensstufe (vorher 1 Sek.), bis sich der Schaden erhöht.

Der Anstieg des Schadens wurde von 30/60/120 auf 60/120/180 erhöht.

Erzeugt jetzt Munition, anstelle sie zu verbrauchen, wenn eine Barriere getroffen wird.

Die Munition wurde von 100 auf 70 verringert.



Durchdringt Ziele nicht mehr.

Explodiert jetzt beim Aufprall.

Die Projektilgeschwindigkeit wurde erhöht.

Die Aufladegeschwindigkeit wurde erhöht.

Schaden entspricht jetzt 60 Aufprall/60 Explosiv



Die Anlage wird jetzt wie ein Projektil eingesetzt und nicht mehr an einem Ort platziert.

Es können jetzt höchstens 3 in Reserve gehalten werden (vorher 6).

Es können jetzt höchstens 3 platziert werden (vorher 6).

Der Schaden wurde erhöht.

Der Verlangsamungseffekt wurde verstärkt.



Der Ausgang kann jetzt bis zu 25 Meter von Symmetra entfernt platziert werden.

Der Eingang wird automatisch vor Symmetra erstellt und nicht mehr im Startbereich ihres Teams.

Hält 10 Sek. lang an.

Die Trefferpunkte wurden auf 300 verringert.

Mehr Dinge können jetzt den Teleporter verwenden (z. B. Junkrats Kamikazereifen).

Der Eingang kann zerstört werden.

Wenn der Ein- oder Ausgang zerstört wird, wird das Gegenstück ebenfalls entfernt.



Platziert eine Barriere, die groß genug ist, eine gesamte Karte abzudecken und zu zerteilen.

Die Ausrichtung kann mit einem erneuten Druck auf die Ultimate-Taste geändert werden.

Hält 15 Sek. lang an.

Hat 5.000 Trefferpunkte.

Für Overwatch ist der Patch 1.25 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden, während die Entwickler allem Anschein nach eine weitere Ankündigung (Spekulation: neuer Held) vorbereiten . Das Update bringt das Anerkennungssystem für positives Verhalten (Kommunikation, Führungsrolle und Fairness) und mehr Optionen bei der Gruppensuche.Anerkennungssystem: "Belohnt mit dem Anerkennungssystem andere Overwatch-Spieler für ihre positive Einstellung! Ihr könnt Spieler für gutes Verhalten wie Sportsgeist, Zusammenspiel oder Führungsqualitäten loben. Belobigt Spieler, die euch zum Sieg führen, die Bedürfnisse des Teams über ihre eigenen stellen oder sowohl in Siegen als auch in Niederlagen Größe zeigen. Die Anerkennungen können auf der Karriereseite, im Gruppenmenü und auf andere Weisen angesehen werden, sodass ihr auf einen Blick einen Eindruck von euren Mitspielern bekommt. Spieler, die beständig eine hohe Anerkennungsstufe erreichen, erhalten regelmäßig Belohnungen. Wer hingegen negatives Verhalten an den Tag legt oder Sperren erhält, verliert seine Anerkennungen."Gruppensuche: "Spielt mit der Gruppensuche so, wie ihr es wollt! Bevor ihr euch in ein Match stürzt, könnt ihr mit bestimmten Parametern euer perfektes Team erstellen, um eure Spielerfahrung nach euren Vorlieben zu gestalten. Tretet einem Team von gleichgesinnten Spielern bei oder führt euer eigenes an, indem ihr eine Gruppe mit euren persönlichen Vorlieben wie Spielmodus, festgelegten Rollen und vielen mehr erstellt. Wenn ihr euch für die Schnellsuche, ein Spiel gegen die KI oder einen beliebigen gewerteten Modus einreihen wollt, könnt ihr die Rollen festlegen, die andere Spieler spielen können. Diese Vorgaben werden dann im Spiel aktiviert (z. B. Spieler, die eine Unterstützungsrolle auswählen, können nur Helden aus dieser Kategorie spielen)."Darüber hinaus werden alle Helden aus den Kategorien "Defensiv" und "Offensiv" in die neue Rolle "Schaden" zusammengefasst, die Karte "Mondkolonie Horizon" überarbeitet, Doomfist leicht verstärkt, die Reichweite von Revolverheld (McCree) erhöht, die Kosten der ultimativen Fähigkeit (Superbooster) von Orisa um 15% verringert und Symmetra komplett umgestaltet. Symmetra ist fortan keine Unterstützungsheldin mehr, sondern gehört zu den Schadensverursachern. Kampfgeräusche können außerdem aus 25% größerer Entfernung gehört werden. Das Change-Log findet ihr hier.Über die Veränderung von Symmetra schreibt Blizzard : "Mit diesen Änderungen wollen wir Symmetra in ihre neue Schadensrolle einpassen und sie flexibler sowie in mehr Bereichen des Spiels als bisher nützlich machen. Nachdem Symmetra jetzt nicht mehr als Unterstützungsheldin gilt, wird von ihr erwartet, dass sie schweren Schaden austeilen kann, was wir mit diesen Änderungen ermöglichen. In Zukunft wird sie mächtiger und in mehr Teamzusammenstellungen und auf mehr Karten spielbar sein. Außerdem sollte sie allgemein offensiv und defensiv stärker sein."Letztes aktuelles Video: Patch 125 Anerkennungssystem Gruppensuche